Junts pide que Fainé comparezca en el Parlament tras ser reelegido al frente de la Fundació La Caixa

Archivo - El presidente de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé - LA CAIXA/JORDI NIEVA - Archivo

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Junts ha registrado este lunes una solicitud de comparecencia en el Parlament del presidente de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, tras su reciente reelección en el cargo.

En un comunicado, el grupo parlamentario asegura que quieren que Fainé, que tiene 83 años, explique cuál es su proyecto para la entidad para los próximos cuatro años.

Todo ello después de que el Patronato de la Fundación La Caixa acordara la semana pasada por unanimidad la reelección como presidente de Isidre Fainé, y de Javier Godó como vicepresidente.