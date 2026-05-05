Junts pide un frente independentista en el Congreso ante el déficit inversor en infraestructuras

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés - EUROPA PRESS

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha reclamado este martes un frente unitario del independentismo en el Congreso para reclamar el déficit inversor en infraestructuras vía la disposición adicional tercera del Estatut.

En rueda de prensa en la Cámara catalana, ha defendido que este frente común deberían integrarlo las fuerzas independentistas y también los diputados socialistas catalanes: "Deberían estar todos los que se consideren catalanes porque es un agravio. Ya no es una cuestión ni patriótica ni de reclamar la independencia, que también. Es una cuestión absolutamente de justicia".

Todo ello después de que Foment del Treball expusiera el lunes que el déficit de inversión en infraestructuras en Catalunya entre 2009 y 2025 ha alcanzado 49.543 millones de euros por parte de las administraciones públicas.

Tras reivindicar que son el único partido del Parlament que exponen este agravio, ha acusado a PSC y Comuns de "tocar el violín" y a ERC de sacarse de la manga el Consorci d'Inversions al que Junts votó en contra en el Congreso.

"Sería ser cómplices y participar de esta culpa y esto no nos lo podemos permitir. La última palabra sería siempre del Consejo de Ministros", ha zanjado.