Junts pide al Govern el cese de Paneque por Rodalies como ya se aprobó en marzo en el Parlament

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha pedido este miércoles al Govern el cese de la portavoz y consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, por Rodalies tras recordar que en marzo ya se aprobó en un pleno del Parlament por la situación de la red ferroviaria.

"La reprobación y la petición de dimisión de la consellera Paneque ya se aprobó en el pleno. El Govern debería hacerla efectiva. No lo ha hecho aún, por lo que este mandato parlamentario sigue vigente", ha destacado en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Todo ello después de que la Generalitat haya suspendido la circulación de trenes de Rodalies de Catalunya tras el descarrilamiento la noche del lunes de un tren en Gelida (Barcelona), en el que murió el maquinista.

Además, el grupo ha registrado una solicitud de comparecencia de Paneque en el pleno de la semana que viene, y en Madrid han hecho lo mismo con el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreso.

"Ya está bien. Un accidente siempre puede haber, pero la probabilidad de que este accidente se produzca siempre es mucho más alta cuando lo que se sufre es un contexto de un servicio nefasto de Rodalies", ha manifestado.

Tras especificar las últimas averías y accidentes que ha sufrido la red durante los últimos días, ha apuntado que la suspensión total del servicio lleva "a un país absolutamente colapsado y, además, desinformado".

"CAOS ABSOLUTO"

"Hay un caos absoluto en estos momentos en Catalunya que afecta a los usuarios, que afecta además a sus bolsillos, a la economía del país y que entendemos, evidentemente, que se podría haber evitado", ha apuntado.

Para Vergés, el "déficit histórico de inversiones" en Rodalies tiene mucho que ve con las citadas incidencias y accidentes, por lo que piden el traspaso de la red ferroviaria y un concierto económico.