Junts pide a Parlon una reunión con mandos de los Mossos por el "descontrol" en inseguridad

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha reclamado este martes por carta a la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, una reunión con los máximos mandos de los Mossos d'Esquadra por el "descontrol" del Govern en el ámbito de la inseguridad.

En rueda de prensa en la Cámara catalana, ha lamentado que como principal grupo de la oposición no hayan recibido información alguna por parte de la consellera de los hechos ocurridos, algo que sí había ocurrido en otros episodios como el del caos de Rodalies, entre otros.

"No sabemos si no lo han hecho por desidia u opacidad", ha subrayado Vergés, que cree que los sucesos de estos últimos días no son casos aislados.

Así, ha emplazado al Govern a reflexionar porque "no se necesita poner mossos en las escuelas, sino más mossos en las calles, más coordinación y recursos en seguridad".

"Al Govern se le está descontrolando la seguridad. Se le había descontrolado la salud, la educación y Rodalies, y ahora también este tema. Y ante esto vemos a una consellera que dice que los datos de seguridad en Catalunya han mejorado", ha reprochado.

"PROPAGANDA"

Según Vergés, el Govern vende "una propaganda de datos buenos" que contrasta con la percepción de inseguridad que tienen los ciudadanos, algo que considera que es muy grave.

Por ello, piden a la consellera que les informe sobre los hechos acaecidos en estos últimos días en una reunión en la que no tienen inconveniente que asistan otros grupos si quieren.