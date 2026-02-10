Junts pide reprobar al Govern porque su "dependencia del Gobierno conlleva una mala gestión"

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés - EUROPA PRESS

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Junts presentará una propuesta de resolución en el Parlament que pide reprobar al Govern porque su "dependencia del Gobierno conlleva una mala gestión que afecta directamente a la ciudadanía, especialmente a los más vulnerables, y pone en riesgo el ascensor social".

En rueda de prensa en la Cámara catalana, el portavoz parlamentario de Junts, Salvador Vergés, ha detallado las propuestas que expondrán en el pleno monográfico sobre el ascensor social que empezará este martes por la tarde.

Con la voluntad de trabajar para reforzar el contrato social, que ve "roto", quieren instar al Govern a negociar un nuevo modelo de financiación en forma de concierto económico, que se aplique en Catalunya a través de una ley específica y fuera del marco de la Lofca.

También reclaman al Parlament constatar que la Generalitat "debería tener la capacidad de presentar un Presupuesto" para poder atender las necesidades de los catalanes, y solicitan rebajar el IRPF, eliminar el impuesto de Sucesiones y un plan de choque de simplificación administrativa y reducción de carga burocrática.

Además, piden que la Generalitat negocie con el Gobierno el traspaso de la competencia para fijar un salario mínimo interprofesional catalán propio, que se aproxime a los 1.400 euros mensuales, y el traspaso de competencias que permita al Govern complementar las pensiones en base al diferencial del coste de la vida.

En otro punto exigen al Parlament instar al Govern a reordenar el sistema de ayudas y subsidios "para equilibrar derechos y deberes y priorizar la activación laboral, y garantizar que las prestaciones para personas capacitadas para trabajar sean temporales y vinculadas a la formación y la inserción efectiva".

"El subsidio debería ser una fórmula transitoria de acompañamiento hasta que aquella persona vuelva a tener trabajo o hasta que aquella persona esté insertada adecuadamente en el mercado laboral", ha precisado Vergés.

En vivienda, abogan por la activación de suelo y la colaboración público-privada para incrementar la oferta de vivienda asequible con el traspaso a la Generalitat de la titularidad de los bienes inmuebles de la Sepes -antes Sareb--, y reclaman el traspaso de todas las infraestructuras de movilidad en territorio catalán que, parcial o íntegramente, son de titularidad estatal, incluyendo puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles.

Ante la crisis de Rodalies de las últimas semanas, instan al Parlament a constatar que "el déficit fiscal y el déficit de inversiones acumulado a lo largo de los años por parte del Estado en Catalunya pone en riesgo el contrato social: la calidad de los servicios públicos y la equidad del estado del bienestar".

INMIGRACIÓN

En otra propuesta de resolución, emplazan al Govern a exigir el traspaso de las competencias en inmigración y a desarrollar un plan que garantice la cohesión de los 8 millones de habitantes y que tenga como prioridad dimensionar los servicios públicos a la realidad demográfica del país", entre otros objetivos.

Y en sanidad, piden al Gobierno que cumpla con el compromiso de copago del 50% del coste de la Ley de Dependencia y que la Generalitat revise la cartera de servicios sociales, y emplazan al Govern a defender y garantizar el catalán "como lengua vehicular y de uso normal en la escuela".