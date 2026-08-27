Junts, PP, El Margalló y Fets per Sitges piden un pleno extraordinario tras la ruptura del gobierno

Fachada del Ayuntamiento de Sitges - AYUNTAMIENTO DE SITGES

BARCELONA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de Junts, PP, El Margalló y Fets per Sitges han pedido un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Sitges (Barcelona) por la ruptura del gobierno municipal en julio tras la salida de Verds En Comú Podem del pacto de coalición.

En la solicitud firmada conjuntamente consultada por Europa Press, los 7 concejales de los 21 que forman en total el pleno han exigido a la alcaldesa, la republicana Aurora Carbonell, una sesión extraordinaria para que informe sobre su planificación a partir de ahora.

Los grupos reclaman que el gobierno presente por escrito una planificación de sus prioridades políticas, sus principales proyectos y las actuaciones que prevé impulsar hasta la finalización del mandato en 2027, así como el calendario de ejecuciones.

También exigen al Ejecutivo liderado por Carbonell que informe ante el pleno de los acuerdos políticos "que pretenda alcanzar con otros grupos municipales que sean necesarios para garantizar la gobernabilidad".

Además, piden que, "atendiendo a la situación de minoría especialmente acentuada" en la que se encuentra ahora el gobierno municipal, se convoquen reuniones cada quince días con los grupos para trasladarles información relevante.

"ESTABILIDAD INSTITUCIONAL"

En la exposición de motivos, los cuatro grupos afirman que la situación "trasciende el ámbito estrictamente político y afecta directamente a la gobernabilidad del municipio, la capacidad de impulsar proyectos estratégicos y la necesaria estabilidad institucional durante el resto del mandato".

"El propio reglamento municipal considera imprescindible que las cuestiones relativas a la situación política e institucional sean objeto de debate público ante el pleno", han agregado.

Los grupos también han apuntado a los "principios de transparencia, rendición de cuentas, participación democrática y buen gobierno" recogidos en la ley para exigir la sesión plenaria extraordinaria.

Finalmente, han instado al gobierno a modificar "su política de comunicación institucional para garantizar una presencia plural, equitativa y respetuosa con la representatividad de todos los grupos municipales".