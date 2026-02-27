Junts, PSC, BComú y ERC rechazan la propuesta del PP de prohibir el burka y el niqab en Barcelona

Archivo - Un burka en una tienda, a 12 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Feb.

Los grupos municipales de Junts, PSC, BComú, y ERC han rechazado en el pleno de Barcelona de este viernes la propuesta del PP de prohibir el burka y el niqab en espacios públicos, que sí ha contado con el apoyo de Vox.

El líder popular, Daniel Sirera, ha llamado a vetar las que considera "cárceles de tela", preservando la igualdad y erigiendo una Barcelona en la que no haya mujeres invisibles, y ha lamentado la hipocresía de los partidos que no apoyan el uso del burka y el niqab pero no hacen nada para combatirlo.

La segunda teniente de alcalde, Maria Eugènia Gay, ha reprochado al PP simplificar un problema de este calado y ha defendido que "la libertad real no se construye mediante prohibiciones simbólicas" sino transformando la sociedad y la realidad de las mujeres a través de la educación, la autonomía financiera y la inserción laboral.

OPOSICIÓN

La concejal de Junts, Carme Lleó, ha coincidido con el PP en la necesidad de establecer normas comunes en el espacio público, pero ha pedido no simplificar este debate en titulares y debates simbólicos y ha invitado a los populares a votar a favor de su propuesta en el Congreso: "Ni burka, ni Vox, ni demagogia ni políticas de baja estofa".

Desde BComú, la concejal Jess González ha señalado que medidas como la presentada por el PP "no aportan seguridad, lo que proponen es exclusión y estigmatización" y ha lamentado que Junts compre el mismo marco que los populares y les ha pedido ser serios y respetuosos con esta problemática.

La concejal de ERC, Eva Baró, ha sostenido que abrir este tipo de debates a los que, afirma, todos los partidos de derecha están contribuyendo, "solo genera alarma social" al señalar una situación absolutamente anecdótica, y ha pedido al PP no instrumentalizar el feminismo para sus intereses electorales.

El presidente de Vox, Gonzalo de Oro, ha pedido "valentía" y leyes claras para abordar la prohibición del burka y el niqab ya que, ha defendido, la seguridad es un problema de todos.