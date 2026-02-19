Junts registra una proposición de ley por un salario mínimo de referencia catalán de 1.400 euros

La presidenta de Junts en el Parlament, Mónica Sales, durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Junts ha registrado este jueves en el Parlament una proposición de ley para crear un salario mínimo de referencia en Catalunya de 1.400 euros para este año, distribuidos en 14 pagas.

En la proposición de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, se concreta que el cobro de este salario equivale a 19.600 euros brutos anuales por una jornada completa.

"Esta cuantía inicial representa aproximadamente el 60% del de la media del salario en Catalunya en el año 2025, y supone un incremento respeto del salario mínimo interprofesional estatal vigente, adaptado a la realidad socioeconómica catalana", añade el texto.

El objetivo, apuntan en la proposición de ley, es crear y regular un salario mínimo de referencia de Catalunya "como instrumento de referencia para la promoción de salarios dignos, adecuados al coste de la vida de Catalunya".

También recalcan que este salario "complementa pero no sustituye" el salario mínimo interprofesional que establece el Estado.