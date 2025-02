Junts: La sentencia del 1-O "probablemente nunca se habría dictado" con el protocolo para consultar al TEDH

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Junts ha afirmado este lunes que si el Estado español hubiera firmado antes el Protocolo 16 al Convenio Europeo de Derechos Humanos "probablemente nunca se habría dictado la sentencia del 'procés".

Lo ha dicho en un comunicado después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, haya avanzado que este martes el Consejo de Ministros firmará 'ad referendum' este protocolo, que permite a los altos tribunales españoles solicitar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que emita opiniones consultivas sobre la interpretación de las leyes españolas.

"Probablemente no se habría dictado la sentencia del 'procés', ni las distintas sentencias contra el presidente Torra, Laura Borràs y tantos otros, los derechos fundamentales de los cuales han sido vulnerados en los últimos años", ha añadido Junts.

Los de Carles Puigdemont han defendido la idoneidad de "este mecanismo de control previo --ex ante-- y no posterior --ex post--, como ha sido hasta ahora".

También han apuntado que no haber firmado antes este protocolo "ha perpetuado el sufrimiento innecesario de muchas personas por sentencias que, cuando han sido sometidas al control del TEDH, no han resistido la interpretación de las altas instancias jurisdiccionales españolas".