Junts ve "jurídicamente viable" que el Govern rompa el contrato con Renfe por incumplir en Rodalies

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, en una rueda de prensa desde el Parlament - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha presentado este viernes un informe jurídico encargado por la formación en que, asegura, se constata la viabilidad de que el Govern pueda rescindir el contrato con Renfe en la prestación del servicio de Rodalies, al constatarse que por parte de la empresa ferroviaria ha habido "incumplimiento" de algunas de sus obligaciones de forma constante.

Lo ha explicado en una rueda de prensa en el Parlament, en que ha defendido también que, de la misma forma que puede rescindir el contrato por estos supuestos incumplimientos constantes, la Generalitat tiene la potestad legal de traspasar la gestión de Rodalies a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) "por adjudicación directa", o por un concurso público.

"Seguir dependiendo de Renfe para la gestión de Rodalies es por voluntad política. En ningún caso existe ningún escollo jurídico", ha sostenido el portavoz parlamentario, que ha dicho que no se trata de un traspaso a buenas, sino por la vía de un contraataque en defensa propia, en sus palabras.

"Si el servicio prestado por Renfe supone un incumplimiento, como es el caso, de las obligaciones esenciales del contrato, la Generalitat puede, en uso de sus competencias que comprenden la regulación, la planificación, gestión e inspección de estos servicios, rescindir el contrato con Renfe, en el marco de un procedimiento administrativo de resolución contractual", ha añadido.

INCIDENCIAS "CONSTANTES"

Según Vergés, se puede constatar jurídicamente solo con las incidencias en la red del año 2025 que ha habido incumplimiento por parte de Renfe, y que no ha sido "por causas de fuerza mayor", y basándose en dos ámbitos: la prestación regular del servicio, y la garantía de seguridad a los usuarios.

Ha sostenido que, a pesar de que muchas incidencias de la red sean atribuibles a Adif, Renfe está obligada a informar "inmediatamente de los retrasos y cancelaciones, asistir a los viajeros durante interrupciones y contar con canales accesibles y actualizados", cosa que cree que no se ha producido los últimos años.

De hecho, ha explicado que piden rescindir el contrato con Renfe y no con Adif, porque Renfe es operadora de un servicio titularidad de la Generalitat, mientras que Adif es propietaria de la infraestructura, por lo que también reclaman, en paralelo, el traspaso de sus activos a la Generalitat.

EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Para romper el contrato con Renfe, según el informe, la Generalitat debe iniciar un expediente informativo de resolución del contrato (o incluirlo en el que el Govern ha abierto a Renfe durante esta última crisis en Rodalies) que establecería "una penalización, un advertimiento y una sustitución gradual", además de medidas provisionales urgentes hasta la finalización del servicio.

En este expediente se abriría un trámite de audiencia para que Renfe se explicara, y se añadiría una resolución motivada del cese del contrato y los "efectos económicos que comportaría".

A pesar de esto, ha asegurado el portavoz, Renfe tendría la obligación de garantizar la continuidad del servicio hasta la prestación del mismo por parte de una nueva operadora: "Renfe, hablando claro, no puede dejarte plantado. En el momento en que inicias el expediente, Renfe no puede abandonar el servicio".

Tras dejar de operar, además, Renfe tampoco puede retirar los activos (es decir, trenes y personal, entre otros), porque "no están adscritos a Renfe, sino al servicio".

TRASPASO A FGC

Los juristas encargados por Junts constatan, además, que la gestión de Rodalies la podría asumir FGC por adjudicación directa (o por concurso), y ponen como ejemplos las líneas de las Rodalies de Lleida RL3 entre Lleida y Cervera (Lleida) y RL4 entre Lleida y Manresa (Barcelona), y para ello, se abriría un periodo de transición con medidas cautelares de la Generalitat.

Ha admitido, sin embargo, que con FGC como nueva operadora, no se solucionarían los problemas de un día para el otro, en sus palabras: "No nos quedamos ningún caramelo, nos estamos quedando un enfermo que está en la UCI. ¿Por qué? Porque no se le ha aplicado la vacuna preventiva correspondiente y ahora nos encontramos con un enfermo que no sabemos ni cómo salvarlo".

MÁXIMO 2 AÑOS

Sobre el horizonte temporal que tendría esta rescisión de contrato y el cambio de la operadora, ha dicho que se podría hacer en esta misma legislatura en el Parlament, si se agota: "En el plazo de un año, un año y pico, máximo dos, que es cuando debería terminar lo que queda de esta legislatura".

Además, ha sostenido que los directivos de FGC han afirmado en alguna ocasión que la empresa de la Generalitat está preparada para asumir "lo que el Govern quisiera".

Esta propuesta la llevará su formación en una moción al Pleno del Parlament de la semana que viene, y ha hecho un llamamiento al PSC a que voten a favor: "Veremos el PSC qué vota. Si quiere proteger a los usuarios o bien lo que prefiere es proteger a la Renfe".

CONFLICTO CON LOS MAQUINISTAS

Preguntado por los posibles conflictos laborales con los maquinistas que causara un cambio de operadora en Rodalies, ha dicho ojalá tengan este problema, pero sería un problema que "seguro" que se sabría resolver, y que este no puede ser un tema clave.

También ha dicho que puede haber pocos incentivos para querer concursar para operar el servicio por el estado de la red, por lo que también ve necesario traspasar la infraestructura y "los recursos para poder hacer el mantenimiento y las inversiones pendientes", aunque podría no hacerse por concurso, ha insistido, sino por adjudicación directa a FGC.

Finalmente, ha dicho que toda esta cuestión, además del traspaso de la infraestructura, puede ser "una cuestión más de las tantas" que pueden exigir en el Congreso de los Diputados, porque el acuerdo de Bruselas para la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también incluía superar las miserias del autogobierno, textualmente.