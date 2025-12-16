La JUR ajusta los requerimientos MREL a CaixaBank a un 24,83%, cuatro puntos más

Archivo - Oficina de CaixaBank. - CAIXABANK - Archivo

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta Única de Resolución (JUR) ha ajustado este martes los requisitos mínimos de fondos propios y pasivos elegibles (MREL, por sus siglas en inglés) de CaixaBank, según ha informado la compañía bancaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De acuerdo a los nuevos parámetros, Caixabank deberá, a nivel consolidado, alcanzar un volumen mínimo de fondos propios y pasivos admisibles del 21,27% sobre sus activos ponderados por riesgo, y de un 24,83% incluyendo el requisito combinado de colchones de capital actual.

En relación con el requerimiento vigente hasta este martes, cuando CaixaBank ha recibido oficialmente la notificación, los nuevos parámetros suponen un aumento de cuatro puntos básicos "por actualización anual de calibración".

Los requisitos MREL son el 'colchón anticrisis' que tienen que mantener los bancos y que se usaría en caso de problemas para evitar que en la resolución de un banco haya que usar fondos públicos, de forma que las pérdidas sean absorbidas por acreedores y accionistas.

Por otro lado, el requisito de la exposición total sobre la ratio de apalancamiento debe situarse en un 6,04%, manteniéndose sin cambios respecto al requerimiento actual.