Justicia atendió a 12.000 víctimas de delito en 2018, más de 7.000 por violencia machista

Publicado 28/02/2019 11:18:59 CET

Gay (Icab) pide abordar este problema de "máxima magnitud y urgencia"

BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Oficinas de Atención a la Víctima de la Conselleria de Justicia de la Generalitat atendió en 2018 a un total de 12.000 personas, casi un 90% mujeres, y un 58% por delitos relacionados con violencia machista (7.014), ha explicado este jueves la consellera Ester Capella.

Al inaugurar el II Congreso de Violencia de Género del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), junto a la decana, Maria Eugènia Gay, Capella ha valorado que estos datos reflejan "que las mujeres son especialmente vulnerables ante el hecho delictivo" en general, y es especialmente grave en los casos de violencia machista.

Ha recordado que el pasado año fueron asesinadas en España 47 mujeres víctimas de la violencia machista, siete de ellas en Catalunya, dejando a 39 huérfanos, y que en estos dos meses de 2019 han sido nueve mujeres, una de ellas en Catalunya.

Ante estas cifras, Capella ha declarado que "no hay justificación posible para la violencia contra las mujeres en una sociedad democrática y en el marco de un estado de derecho" y ha añadido que una sociedad no puede ser libre si no está libre de la violencia contra las mujeres.

La consellera ha expresado el firme compromiso del Govern en esta lucha y ha considerado que los datos "evidencian que hay que prevenir, detectar a tiempo, ampliar los recursos, garantizar la coordinación en el abordaje, mejorar la atención en el proceso judicial y muy especialmente en el momento de la denuncia".

Capella ha hecho un llamamiento a los operadores jurídicos para redoblar esfuerzos para mejorar la atención a las mujeres y ha constatado que el momento de la denuncia, al inicio de un procedimiento, es un "punto crítico", por lo que pide ser más eficientes en la detección de los casos, en la valoración del riesgo y en evitar la revictimización.

En la misma línea, la concejala de Feminismo, Igualdad y LGTB de Barcelona, Laura Pérez, ha explicado que los servicios municipales reportan dificultades al atender a las víctimas porque se dan casos de revictimización, especialmente en el ámbito judicial, donde a veces se cuestiona la declaración de la mujer.

Ha lamentado, por ejemplo, que todavía se considere que un informe de los servicios del Ayuntamiento es un informe de parte, ya que son servicios especializados, por lo que ha pedido más colaboración y coordinación interinstitucional y en el ámbito de la justicia: "Queda muchísimo por hacer para que quien rompa el silencio tenga una respuesta positiva".

DECANA DEL ICAB

En su intervención, la decana del Icab ha pedido construir alianzas para erradicar la violencia de género para conseguir que se trate como "un problema de máxima magnitud y urgencia", y se despliegue eficazmente el Pacto de Estado contra la violencia de género.

Ha lamentado que todavía hoy "la violencia de género es un hecho terrible que se presenta como inamovible y reiterado: una realidad social que parece enquistada pese a los esfuerzos realizados".

Repasando las estadísticas, ha resaltado que el 60,5% de las víctimas mortales seguían viviendo con su agresor, solo el 30,2% habían interpuesto denuncias previas y, de estas, un 69,2% habían solicitado medidas de protección, de las que en un 22,2% de casos no se habían adoptado.

Por ello, ha pedido "con urgencia" la aplicación del Convenio de Estambul para mejorar la respuesta a esta violencia, y ha pedido medidas más amplias con una perspectiva más transversal, para eliminar la situación de riesgo que sufren las mujeres.

En la inauguración del congreso, con el título 'Rompe tu silencio. Física o psicológica, todo es violencia', han estado presentes también la diputada de la Junta de Gobierno Carmen Valenzuela y el secretario del Icab, Jesús Sánchez.

El congreso, que se celebra este jueves y viernes en la sede del Icab, prevé la participación de todos los implicados en la lucha contra la violencia de género: jueces que interpretan y aplican la norma, abogados, psicólogos, periodistas, agentes sociales y administraciones.