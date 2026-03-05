Justicia prevé 1.392 millones en los Presupuestos, un 22,3% más que en 2023

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia el Parlament de Catalunya este jueves, 5 de marzo de 2026 - PARLAMENT

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha avanzado que se prevén destinar 1.392 millones de euros a su departamento en los Presupuestos de 2026, 254,3 millones más que en 2023 y que, de aprobarse, supondría un aumento de un 22,3% respecto a 2023: "Nunca ha habido tantos recursos para modernizar y descongestionar el servicio público de justicia".

En una comparecencia en el Parlament este jueves, ha defendido que se trata de un presupuesto que "consolida una transformación profunda del sistema de justicia en Catalunya y pone las bases de un servicio público más ágil, próximo y eficiente".

La mayor parte lo gestionará el departamento, un total de 1.324 millones (+21,9% que en 2023), 82 millones irán al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) (+34,2%), 7,3 millones al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Cejfe) (+17,4%) y 2,7 millones al Memorial (+26,9%), entre otros.

Las prioridades de estas cuentas son "la descongestión" de los juzgados y la mejora del Turno de Oficio, en el ámbito de la Administración de justicia, y hacer de las prisiones un espacio más seguro y de convivencia, en lo referente a la ejecución penal.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

En lo referente a la Administración de Justicia, la previsión de la creación de 91 nuevas unidades judiciales en Catalunya en 2026 llevará aparejada la creación de unas 300 plazas de funcionarios, un gasto que ya incluye este presupuesto.

El departamento también prevé destinar 12,45 millones de euros a la digitalización del ámbito penal, de las oficinas de justicia y de los atestados telemáticos: "La transformación digital es imprescindible para conseguir una justicia más eficiente, más accesible, más transparente y más ágil".

Para lograr una justicia más próxima, estima en 92,7 millones los necesarios para mejorar la asistencia jurídica gratuita, dignificar a los profesionales del Turno de Oficio y mejorar el servicio, con la creación de nuevos módulos: "Este servicio es fundamental para garantizar que nadie quede excluido" del sistema judicial.

En cuanto a infraestructuras, se estima en 230,7 millones de euros la construcción del Fòrum de la Justicia de Tarragona, el nuevo edificio judicial de Martorell (Barcelona), la Audiencia de Barcelona y el nuevo edificio de Santa Coloma de Farners (Girona).

EJECUCIÓN PENAL

Con el objetivo de que las prisiones sean "espacios seguros y de convivencia", prevé dedicar 10,4 millones al relanzamiento del CIRE, 11,5 millones a programas de medidas penales alternativas, 9,2 millones a la mejora en la atención a personas vulnerables en ejecución penal y 2,3 a sistemas de inhibición de drones y telefonía en varios centros penitenciarios.

En cuanto a infraestructuras, se estima en 241,8 millones el coste para la finalización de las obras del Centro Abierto de la Zona Franca de Barcelona, la construcción del Centre Penitenciari de Dones, también en la Zona Franca, y dos nuevos módulos en Mas d'Enric (Tarragona), entre otras intervenciones.

También se destinarán 109,5 millones a rehabilitar y mejorar prisiones como la de Brians 1 (Barcelona), Quatre Camins (Barcelona) y Ponent (Lleida) y 17,2 millones a centros de justicia juvenil.

MEMORIA Y ASUNTOS RELIGIOSOS

En cuanto a Memoria Democrática, la prioridad es el despliegue de la Ley de Memoria Democrática, que está en trámite parlamentario, y el despliegue de la Ley de desaparición forzosa de menores, así como un nuevo plan de fosas y subvenciones a entidades memorialistas.

En lo referente a Asuntos Religiosos, se destinarán 2,2 millones a apoyar a confesiones y entidades religiosas, y 0,1 a la actualización del Mapa religioso de Catalunya con el objetivo de garantizar el derecho a la libertad religiosa y el "diálogo".

En materia de Derecho civil, el presupuesto contempla el impulso del libro 6 del Código Civil de Catalunya y la mejora en el control y supervisión de las asociaciones y fundaciones.

Por último, se destinará una partida de 0,7 millones al módulo para impulsar el uso del catalán en la asistencia jurídica gratuita, que incluye una bonificación para abogados y procuradores, además de impulsar un plan de acciones específico para la ejecución penal y un plan para fomentar el catalán en las comunidades religiosas.

GRUPOS

El diputado Agustí Colomines, de Junts, ha afeado a Espadaler que el grueso del aumento del presupuesto se concentre en gasto estructural del sistema, como en la remuneración del personal, a donde ha dicho que irán a parar "6 de cada 10 euros nuevos", y no en impulsar reformas profundas.

La diputada de ERC, Ana Balsera, ha subrayado que su partido no se sentará a negociar los Presupuestos con el PSC hasta que no se den "garantías para el cumplimiento de la recaudación del IRPF", una postura que ha dicho que no es un capricho de su grupo, sino que forma parte del acuerdo de investidura.

El diputado del PP, Pere Lluís Huguet, ha señalado que los Presupuestos no están encaminados a mejorar el bienestar de los catalanes porque las mayores subidas se concentran en departamentos de Presidencia, Deportes o Unión Europea, que el incremento real en Justicia es de un 1,15% con respecto a 2023 y que la Administración de justicia requiere de "una inversión extraordinaria" y no de las cuentas presentadas por el Govern.

El diputado de Vox, Rafael Villafranca, ha acusado a Espadaler de anteponer "la supuesta feminización de la justicia a la protección real de las víctimas o la creación de una supuesta memoria histórica colectiva antes que la construcción de centros penitenciarios", de presionar con su ideología a quienes eligen usar el castellano en los juzgados y, sobre la ley de memoria democrática, ha dicho que es sectaria.

Andrés Garcia Berrio, diputado de los Comuns, el único grupo que apoyará los Presupuestos, ha celebrado el acuerdo en materia de memoria democrática, que permitirá implementar de manera "correcta la ley", también el acuerdo para la ampliación y dotación de personal de administración de justicia para sacar adelante las nuevas unidades judiciales y el aumento de un 50% el presupuesto destinado al programa de justicia restaurativa.

El diputado de la CUP, Xavier Pellicer, ha dicho que existe una correlación clara entre pobreza y delincuencia, y que en lugar de hablar de una ampliación de prisiones habría que enfocarse en las causas del incremento de presos, como la desigualdad o situaciones médicas, y ha criticado el momento elegido por el Govern para presentar las cuentas, tras el descarrilamiento de Rodalies y movilizaciones en sanidad y educación: "Necesita un paso adelante para taparse las vergüenzas".

La diputada del PSC, Lídia Ferré, ha puesto en valor que la justicia y el Turno de Oficio estén en el centro de estos Presupuestos como un "servicio público esencial", así como la apuesta por la reinserción, la modernización de la justicia y la voluntad de aproximarla a la ciudadanía y dotarla de recursos.

RÉPLICA

En el turno de réplica, Espadaler ha dicho que la reforma realizada en la Administración de justicia ha sido ingente, y que se ha cambiado un modelo organizativo de más de un siglo: "Quiero recordar que en los últimos 10 años la media ha sido la creación de 10 unidades judiciales al año. Este año crearemos 91".

Ha apelado a los grupos parlamentarios, a los que ha dicho Catalunya no puede perder los 9.126 millones de incremento respecto a 2023 que recogen los nuevos Presupuestos porque financian políticas públicas que afectan a los ciudadanos y, en este sentido, ha recordad que su departamento atiende a personas, en muchos casos, muy vulnerables: "Creemos en la bondad de este presupuesto".