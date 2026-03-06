Justicia y TSJC abordan propuestas relativas a la creación de nuevas unidades judiciales

Comisión Mixta entre el departamento de Justicia y Calidad Democrática y el TSJC - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Justicia y Calidad Democrática y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) han celebrado este viernes una nueva reunión de la Comisión Mixta en la que han tratado propuestas relativas a la creación de nuevas plazas judiciales para 2026 y 2027 y otros aspectos organizativos, informa el departamento en un comunicado.

La sesión ha estado encabezada por el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, y la presidenta del TSJC, Mercè Caso, y se han abordado cuestiones relacionadas con la modernización de la Administración de justicia, el calendario de implantación y adaptación de los sistemas de gestión procesal, el estado de diversas herramientas tecnológicas de apoyo y la revisión de las relaciones de lugares de trabajo, entre otras.

Desde el departamento hacen una valoración "muy positiva" de la reunión y de la buena colaboración institucional con el TSJC, lo que contribuye a la mejora del servicio público de justicia de Catalunya.