JxCat culpa al Estado de "partir con clara desventaja" porque aún no pueden imprimir papeletas

Publicado 06/05/2019

Borràs niega reproches a ERC e insiste en la "vigencia" de la restitución de Puigdemont

BARCELONA, 6 May.

La número dos de JxCat a las generales, Laura Borràs, ha culpado este lunes al Estado de provocar que partan en las elecciones europeas con "una clara desventaja y sin igualdad de condiciones" respecto al resto de candidaturas al no tener aún la autorización de la Junta Electoral Central (JEC) para imprimir 5,5 millones de papeletas a pocos días de empezar la campaña.

"Nos hacen concurrir a las elecciones sin igualdad de condiciones. La estrategia del Estado es clara, cada vez hay más muestras: se quiere dificultad la presencia de Carles Puigdemont. Partimos en estas elecciones con una clara desventaja", ha sostenido en rueda de prensa.

Según Borràs, la JEC debe validar la impresión de las papeletas y aún no tienen la autorización para hacerlo pese a que el Tribunal Supremo (TS) considere que Puigdemont puede ser candidato a las europeas.

Además de lo que conlleva la impresión de 5,5 millones de papeletas, el hecho de que falten solo tres días para que arranque la campaña electoral hará "imposible" que puedan enviarlas con el tiempo suficiente a la población.

"Los plazos que tenemos son muy difíciles de solventar. Trabajamos en estrategias alternativas para impedir lo que quieren los despachos de Madrid. Es una carrera de obstáculos, lo sabemos e intentamos superarlos todos", ha subrayado.

Tras la victoria del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, en las generales, ha explicado que no han recibido ninguna propuesta de los socialistas hasta el momento, pero cree que "estaría muy bien que Sánchez se acercara a ver candidatos que están en prisión", en el mismo sentido que reclama ERC.

Después de que ERC haya advertido a Puigdemont de que sería un error buscar al adversario entre los independentistas, Borràs ha defendido que "recordar lo que ha pasado no es un reproche" refiriéndose a las palabras del expresidente catalán sobre la gestión de la Mesa del Parlament, que encabeza el republicano Roger Torrent, a la hora de proteger los derechos de los diputados que viven fuera de Catalunya.

"Queríamos la restitución de presidente y del gobierno legítimo, y este objetivo sigue vigente. Si no pudo ser el 30 de enero no fue por nosotros. No es un reproche, es hacer evidente que era nuestra voluntad", ha sostenido.

Sobre que ERC no renuncie a entrar en la Mesa del Congreso de los Diputados, Borràs ha asegurado que JxCat quiere que el independentismo esté "en todas partes, que sea fuerte allá donde pueda hacer que se escuche su voz", por lo que ha avalado esta posibilidad si es el deseo de los republicanos.

MAUTHAUSEN

También se ha referido a la decisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, de abandonar el domingo el homenaje de la Generalitat en Mauthausen (Austria) a los republicanos deportados durante el nazismo, al hablar el Govern de 'presos políticos': "Cada uno decide dónde quiere estar y qué le ofende para decidir irse de un acto".

"Lo indecente es que un Govern legítimo esté en prisión y en el exilio. Esto es indecente intelectual y materialmente. Ese 155 lo hizo posible y el PSOE también. Es la más grande de las indecencias", ha lamentado en respuesta a las palabras del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska.