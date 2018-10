JxCat y ERC pierden una treintena de votaciones en el Parlament desde la pérdida de la mayoría

Publicado 28/10/2018 11:09:11 CET

La suspensión de diputados y el "boicot" de la CUP ha provocado esta circunstancia

JxCat y ERC han perdido una treintena de votaciones en el Parlament desde que los grupos independentistas perdieron la mayoría absoluta el 9 de octubre.

Estas votaciones corresponden al pleno del Debate de Política General y a los plenos ordinarios del 10 y 11 de octubre, y de esta semana, que se celebró entre el miércoles 24 y el jueves 25.

Entre esta treintena destaca una propuesta de resolución de JxCat, ERC y la CUP que reivindicaba el derecho a la autodeterminación de Catalunya y que no prosperó porque los comuns votaron en contra junto a Cs, PSC y PP.

Asimismo, la Cámara catalana rechazó una resolución de JxCat que pedía reprobar al Rey Felipe VI por su actuación el octubre del año pasado, aunque en el siguiente pleno sí que aprobó una propuesta de los comuns que reprobaba al Rey y pedía la abolición de la monarquía.

Además, entre las votaciones perdidas por JxCat y ERC se encuentran varias iniciativas sociales y económicas que han salido adelante en contra del criterio del Govern, como eliminar los barracones de centros docentes en cuatro años y que la Generalitat aclare si hizo un informe el año pasado que "evidencia la preocupación por la marcha de empresas y la paralización de inversiones" provocada por la situación política el otoño pasado.

JxCat y ERC también perdieron la votación de una resolución de Cs que reprobó a la expresidenta del Parlament Núria de Gispert por sus "reiterados y públicos comentarios vejatorios y excluyentes contra determinados diputados".

Hay dos causas que han originado esta pérdida de votaciones: en primer lugar, la pérdida de la mayoría absoluta independentista por la suspensión de diputados por el Tribunal Supremo, y en segundo, la decisión de la CUP de dejar de apoyar definitivamente al Govern y a los grupos que lo forman.

SUSPENSIÓN DE DIPUTADOS

Las discrepancias entre JxCat y ERC sobre cómo aplicar la suspensión de diputados suspendidos por el Tribunal Supremo provocó que cuatro diputados de JxCat dejaran de votar y, sumado a que Toni Comín (ERC) tampoco vota por su situación procesal en Bélgica, ha dejado al bloque independentista con 65 votos.

Esto genera un empate con los 65 diputados que tienen los grupos no independentistas y el reglamento de la Cámara establece que, si en una votación se produce un empate, la votación decae, de manera que los independentistas necesitan el apoyo de otros grupos para tirar adelante sus propuestas.

El otro motivo que ha provocado que el independentismo haya comenzado a perder votaciones en el Parlament es que la CUP ha decidido romper definitivamente con el Govern porque considera que está haciendo políticas autonomistas y ha renunciado a hacer efectiva la independencia.

Desde que decidió iniciar este "boicot", en palabras de la formación, a la legislatura, se han acentuado las diferencias entre los 'cupaires' y JxCat y ERC en el Parlament, y han incrementado las ocasiones en las que votan de manera diferenciada.

Además, los cuatro diputados de la CUP han comenzado a no participar en algunas votaciones, ya que anunciaron que no participarán en las propuestas que consideren que son simbólicas y no tienen un efecto en la población.