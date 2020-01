JxCat insiste en buscar un acuerdo para los Presupuestos del Parlament

Publicado 21/01/2020 14:53:11 CET

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

JxCat insiste en buscar un acuerdo para aprobar los Presupuestos del Parlament con el máximo consenso, han asegurado fuentes del partido este martes, después de reunirse la Mesa y la Junta de Portavoces de la Cámara catalana.

Fuentes de JxCat, que se opuso en la Junta de Portavoces del viernes a llevar esta votación al pleno de esta semana, han asegurado que será en función de si se alcanza algún acuerdo que se convocará otra Mesa Ampliada, el órgano que debería tramitar un nuevo proyecto si se alcanzara otro acuerdo para después elevarlo al pleno.

Por ahora la votación de los Presupuestos de la Cámara se mantienen en el orden del día del pleno de esta semana, pero éste podrá modificarse en función del temporal: debía empezar la tarde de este martes y se ha pospuesto a la mañana del miércoles, aunque podrá moverse según las condiciones meteorológicas, lo que afectaría al orden del día.

Las mismas fuentes de JxCat han señalado que, si el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, no está de acuerdo con estos Presupuestos, no quieren llevarlos a votación, porque defienden que haya un acuerdo, ya que este no debe ser un asunto partidista.

La Mesa Ampliada aprobó el martes de la semana pasada el proyecto de las cuentas --que eleva el salario de los diputados un 1,75%-- con los apoyos de JxCat, Cs y PP; las abstenciones de ERC, PSC y la CUP, y el rechazo de los comuns, y después JxCat propuso introducir modificaciones para ampliar el consenso.

Aunque Cs votó a favor del proyecto de las cuentas la pasada semana, el presidente del partido en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha asegurado este mismo martes que ahora rechazarán cualquier proyecto que incluya una subida del sueldo de los diputados.