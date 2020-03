JxCat pide explicaciones Bosch y critica a ERC por aplicar un protocolo externo al de la Generalitat

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La líder de JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona y diputada en el Parlament, Elsa Artadi, ha reclamado que el conseller de Acción Exterior, Alfred Bosch (ERC), dé explicaciones ante los casos de presunto acoso sexual de su exjefe de gabinete, Carles Garcias, y ha criticado a ERC por aplicar un "protocolo externo" al de la Generalitat para abordar esta cuestión.

"No dudamos de que ERC ha actuado con buena voluntad y fe, pero el protocolo que debe aplicarse es el de la Generalitat, no el de una entidad externa. Esto no es un tema de partido. Se trata del buen funcionamiento de las instituciones", ha subrayado en declaraciones a los periodistas.

Así, Artadi ha recordado que el protocolo que debería haberse aplicado es el que depende de la Conselleria de Políticas Digitales y Administración Pública, que lidera Jordi Puigneró (JxCat), porque "tiene la capacidad y los profesionales que deben tratar con las posibles víctimas".

Por ello, ha emplazado a Bosch a dar explicaciones públicas, también en el seno del Govern, y ha reclamado "transparencia" sobre esta cuestión para saber qué ha pasado y como se ha actuado al respecto.

Al preguntársele si el conseller debe dejar el cargo, la diputada de JxCat ha llamado primero a aclarar qué ha pasado, y "a partir de aquí, derivar posibles responsabilidades".