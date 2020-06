JxCat recurre al Comité de Ética para que Colau muestre el expediente del concierto suspendido

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de JxCat en Barcelona, Jordi Martí, ha solicitado la intervención del Comité de Ética del Ayuntamiento para que la alcaldesa, Ada Colau, muestre el expediente del concierto que iba a celebrarse desde terrazas y balcones impulsado por Mediapro y El Terrat, y que finalmente fue suspendido tras una polémica por el dinero público que se iba a invertir.

En un comunicado este miércoles, Martí ha asegurado que el Gobierno municipal se ha negado hasta el momento a mostrar el documento, lo que "pone de manifiesto su clara falta de voluntad de transparencia", lo que podría ir en contra de los principios éticos por los que se rige la institución, según él.

JxCat insta al Comité de Ética a valorar la actuación del Gobierno municipal, ya que considera que se ha impedido a los grupos municipales de la oposición "llevar a cabo el trabajo de control y fiscalización" que les corresponde.

EL EXPEDIENTE "NO EXISTE"

El concejal de Presidencia y Presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí (BComú), explicó en la sesión extraordinaria de la Comisión de Presidencia del 11 de mayo --celebrada por este asunto-- que este documento no existía.

"No nos pueden pedir un expediente que no está hecho porque aún no se había acordado nada. Es imposible, porque no existe. Nos piden más documentación de la que se ha hecho. Lo que sí sería mentir, es poner sobre la mesa más información de la que existe", dijo el concejal de BComú.