Karol G amplía su gira española en 2027 y hará 9 conciertos entre Barcelona, Sevilla y Madrid

Cartel de la gira de Karol G - LIVE NATION

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cantante colombiana Karol G ha ampliado hasta nueve conciertos su gira española en junio de 2027 dentro de su gira mundial 'Viajando por el Mundo Tropitour': dos en Barcelona, tres en Sevilla y cuatro en Madrid, informa la promotora Live Nation.

Karol G, que acaba de encabezar el festival californiano Coachella, actuará el 3 y el 4 de junio de 2027 en el Estadi Olímpic de Barcelona

Posteriormente, la artista actuará el 11, 12 y 13 de junio en La Cartuja de Sevilla y el 24, 25, 26 y 27 de junio en el Riyadh Metropolitano de Madrid.

La gira 'Viajando por el Mundo Tropitour' se iniciará en julio de este año en Estados Unidos y posteriormente recorrerá Latinoamérica, llegando a Europa en junio, con el primer concierto confirmado del tramo europeo el de Barcelona.

Tras su paso por Barcelona, la gira europea pasará por Sevilla, Lisboa, Madrid, París, Londres, Amsterdam, Varsovia, Düsseldorf, Lyon y Milán, donde acabará a finales de julio.