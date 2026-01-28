Kave Home crece un 23% y anota una facturación de 321 millones de euros en 2025

Imagen de una tienda de Kave Home. - KAVE HOME

GIRONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La empresa de diseño de mobiliario y decoración Kave Home ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación de 321,2 millones de euros, un 23% más que el año anterior, según informa la empresa este miércoles en un comunicado.

"Estos resultados reflejan la consolidación de su estrategia de expansión internacional, el impulso del canal retail físico y el reposicionamiento de la marca hacia una propuesta más madura y diferencial", ha valorado la empresa.

Durante el ejercicio, Kave Home ha realizado aperturas de tiendas en 15 nuevos mercados, además de haber inaugurado su 'flagship' en París, en el Boulevard Raspail, una expansión que prevé mantener en 2026 con la apertura de locales propios en Bélgica y Portugal.

A cierre de 2025, la compañía cuenta con un total de 159 espacios distribuidos en cinco continentes, en régimen tanto de franquicia como en propiedad.

La empresa ha destacado su posicionamiento dentro del sector de la hostelería y restauración como "socio estratégico", actuando como proveedor de referencia en el sector 'contract' gracias a una trayectoria sólida y continuada en proyectos hoteleros y de hospitality de alto nivel en Francia, Alemania, Portugal, Italia o España, explica la empresa.