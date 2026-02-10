Kiran Desai ante la situación migratoria en Estados Unidos: "El miedo es tangible, se puede oler"

La escritora Kiran Desai - MICHAEL SHARKEY/SALAMANDRA

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La escritora Kiran Desai ha publicado 'La soledad de Sonia y Sunny' (Salamandra), su regreso a la novela casi 20 años después de 'El legado de la pérdida', en la que aborda aspectos como el amor, la soledad y el desarraigo, y ha asegurado respecto a la situación migratoria: "Las calles ahora están mucho más silenciosas y el miedo es tangible, se puede oler".

En una entrevista de Europa Press, ha explicado que ella vive en un barrio lleno de inmigrantes en Queens, en Nueva York, y que las noticias que ve sobre Estados Unidos son cosas que ve cuando "abre la ventana" o sale a la calle en su vecindario.

Desai (Nueva Dehli, 1971) ha dicho que en los últimos años han llegado a su barrio migrantes procedentes de todo el mundo, desde Afganistán hasta Venezuela, pero que en los últimos meses "esa vida tan vibrante ha desaparecido" y el miedo es tangible.

'La soledad de Sonia y Sunny' es una epopeya que recorre continentes y distintos momentos de una misma historia familiar para explorar a través de los dos personajes, Sonia, una aspirante a novelista, y Sunny, periodista en apuros en Nueva York, quienes tuvieron un intento fallido de emparejamiento por sus abuelos a finales de los años 90.

Desai ha afirmado que lleva trabajando en la novela desde que acabó 'El legado de la pérdida', que obtuvo el Premio Booker en 2006, trabajando en muchas direcciones distintas "antes de entender" cómo sacar una novela de todo lo que había creado durante esos años, y que 'La soledad de Sonia y Sunny' es una de las versiones que se podrían sacar.

LIBRO "MENOS POLÍTICO"

La escritora ha explicado que ve conexiones con su anterior novelas porque intentan establecer conexiones o vínculos entre distintas generaciones que han viajado a Occidente, pero ha dicho que este libro es "muchísimo menos político" y se desarrolla en una esfera mucho más personal.

Ha dicho que en muchos sentidos es una historia de amor anticuada entre una pareja que se conoce y tiene una relación llena de fantasmas, obstáculos y que tarda en llegar su desenlace, y cómo las generaciones mayores "modelan o determinan" las experiencias.

Kiran Desai ha explicado que en la generación de sus abuelos los matrimonio eran concertados cuando eran niños en una comunicad, en una religión o en una casta, pero en esta generación parece "una cuestión mucho más de azar".

HISTORIA DE AMOR GLOBALIZADA

Ha querido explorar una historia de amor globalizada entre dos jóvenes indios y ha afirmado que quizás ha sido la primera generaciones que ha podido experimentar "con muchos amores, con amores de distintas culturas" en una nueva etapa para la juventud india.

La escritora ha dicho que la soledad que se palpa en la novela es "la gran brecha divisoria, pero también es el factor de conexión" mística entre los protagonistas, que la ven en el otro y como parte esencial del vocabulario de la migración.

Para ello, ha utilizado su tiempo como estudiante extranjera en el estado norteamericano de Vermont, en la primera vez que se alejaba de su familia y donde empezó a escribir, en la que se juntó una "soledad dolorosa con una soledad artística sublime", que ha ido trasladando hacia su trabajo.

Sobre esa soledad, ha dicho que en ocasiones también puede ser un espacio para recomponerse como persona y "estar libre de las expectativas".

También ha explicado que la novela trata de cómo se va desvaneciendo un tiempo pasado de los países y que, en el caso de India, busca conservar la memoria de generaciones anteriores y sus ideales "tan tipo Gandhi, que se están desmontando en estos momentos".

GARCÍA MÁRQUEZ, 'PEDRO PÁRAMO' Y BOLAÑO

La escritora ha subrayado su admiración por 'El amor en los tiempos de cólera', de Gabriel García Márquez, que leyó con total profundidad, y por 'Pedro Páramo', que con sus "fantasmas y el surrealismo" apela mucho a India.

También ha remarcado que Roberto Bolaño ha ejercido una profunda influencia sobre ella por hacer de la novela nómada y trabajar en un mundo sin centro, con personas de aquí para allá, desfavorecidas: "Me interesó mucho cómo escribir historias sobre la migración de la forma que lo hace Bolaño", ha concluido.