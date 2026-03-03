KPMG Abogados nombra a Carmen Marull socia del área de People Services

Carmen Marull - KPMG ABOGADOS

BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

KPMG Abogados ha nombrado a Carmen Marull socia del área de People Services en Barcelona para reforzar su asesoramiento integral laboral, fiscal, retributiva y de movilidad internacional, informa este martes en un comunicado.

Tras más de 25 años en firmas de servicios profesionales y más de 15 como socia, es experta en movilidad internacional, compensación y beneficios, People & Organization y diseño de modelos avanzados de RRHH; ha sido profesora y conferenciante en escuelas de negocios y entidades profesionales, y ha colaborado con asociaciones empresariales y de directivos.

El socio director de KPMG Abogados, Alberto Estrelles, ha destacado que su nombramiento refuerza la apuesta por crecer en People Services, "ámbito clave para las organizaciones que afrontan nuevos retos de talento, movilidad y gobierno corporativo".