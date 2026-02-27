Kymos adquiere la empresa danesa Particle Analytical ApS

Archivo - Logos de Kymos Group y Particle Analytical. - KYMOS GROUP - Archivo

BARCELONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa especializada en investigación por contrato para la industria biofarmacéutica Kymos Group ha adquirido la compañía danesa Particle Analytical ApS, en una operación que "refuerza" su propuesta de valor como socio científico integral en la industria, explica este viernes en un comunicado.

La adquisición, de la que no ha trascendido el importe, se fundamenta en una colaboración de más de dos años, que ha "demostrado" resultados científicos sólidos y una sinergia operativa elevada, razón por la cual ambas empresas han decidido integrar formalmente sus capacidades y construir así un grupo europeo más preparado para competir con grandes multinacionales del sector.

Según el consejero delegado de Kymos, Joan Puig de Dou, la operación permitirá al grupo tanto integrar un área de especialización que hasta ahora no formaba parte de la cartera del grupo con sede en Barcelona, así como expandir su presencia en la región nórdica.

El consejero delegado de Particle Analytical, Soren Lund Kristensen, por su parte, ha valorado que la integración en Kymos "nos ofrece muchas más oportunidades de crecimiento en áreas donde no tenemos presencia, reforzando nuestra capacidad de invertir en nuevas tecnologías".

Kymos Group cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 27 millones de euros, y prevé que el negocio combinado de ambas empresas alcance un unas ventas cercanas a los 35 millones de euros en 2026, con un resultado bruto de explotación (Ebitda) superior a los 6 millones de euros.