Kytotrans compra una parcela al Incasòl y amplía su capacidad logística en Alcarràs (Lleida)

Planta de Kytotrans en Alcarràs (Lleida). - INCASÒL

LLEIDA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català del Sòl (Incasòl) ha vendido la parcela 2 del sector Lo Tossalet Roig de Alcarràs (Lleida) a Kytotrans, lo que permite al grupo ampliar su capacidad logística y consolidar su posición en este municipio en su actividad de almacenamiento, agrupación y transporte de mercancías.

Se trata de una parcela de 10.385,53 m2 con 8.308,42 m2 de techo donde la empresa prevé construir la tercera fase de sus instalaciones logísticas, al término de la cual, contará con una superficie construida cercana a 18.000 m2, informa el Incasòl este viernes en un comunicado.

Con esta compra, Kytotrans ampliará el proyecto logístico que ya implantó en el sector con la compra de dos parcelas adyacentes y prevé que a principios de 2026 pueda entrar en marcha la primera fase de las instalaciones, de 5.000 m2.

Kytotrans es una empresa especializada en el transporte de portacontenedores refrigerados, así como en el transporte de paquetería; Lo Tossalet Roig tiene una superficie de cerca de 20 hectáreas.

Está situado en el este de la autovía N-II, entre ésta y el núcleo urbano de Alcarràs, y ocupa un ámbito de crecimiento natural para nuevas actividades productivas en este término municipal.