L'Alt Camp (Tarragona) producirá más de 1.700 MW de energía solar y eólica en 2050

TARRAGONA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comarca del Alt Camp (Tarragona) producirá 963,9 megavatios (MW) de energía solar fotovoltaica y 747,8 MW de eólica en 2050, lo que supone más de 1.700 MW de energía renovable.

Así lo ha explicado la directora del Institut Català d'Energia (Icaen), Anna Camp, que esta semana ha presentado los resultados del Plan Territorial Sectorial para la Implantación de las Energías Renovables en Catalunya (Plater) a los representantes de los 23 municipios del Alt Camp (Tarragona), ha informado el Govern en un comunicado este domingo.

En la sesión, los representantes municipales han podido conocer la metodología con la que se ha elaborado Plater y las herramientas que el Govern pone a su disposición para poder ajustar la propuesta inicial a su realidad y sus preferencias.

En el ámbito fotovoltaico, el Alt Camp acogerá 162,2 MW en edificios, 36,8 MW en espacios artificializados --como canteras y vertederos en desuso--, y 764,9 MW en espacios no artificializados, y la potencia ya instalada y la autorizada o en tramitación que finalmente se acabe ejecutando, que actualmente es 173,8 MW, ya contará para este objetivo.

En el ámbito eólico, la comarca acogerá 747,8 MW y la potencia ya instalada y autorizada o en tramitación que finalmente se acabe ejecutando, que en la actualidad asciende a 16 MW, ya contará para este objetivo.

EL PLAN TERRITORIAL

El Plater recoge, en su versión preliminar, la capacidad de generación de toda Catalunya, con el objetivo de que cada territorio aporte energía renovable en función de su potencial, y calcula la capacidad de los edificios y espacios artificializados como zonas de aceleración par la implantación de energía fotovoltaica, así como la disponibilidad para la instalación de energía eólica.

Para ello, Plater ha identificado aquellas zonas no urbanizables de Catalunya prioritarias para la acogida de parques eólicos, por un lado, y de plantas fotovoltaicas, por el otro.