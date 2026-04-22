Larrosa afirma que la propuesta de prohibir el burka en Lleida busca "proteger a la mujer"

Archivo - El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LLEIDA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha afirmado este miércoles que la propuesta de la Paeria de prohibir el uso del burka en el espacio público y en espacios municipales tiene la voluntad de "proteger a la mujer".

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, Larrosa ha dicho que esta medida se enmarca en defender derechos fundamentales y derechos de las mujeres y que va acompañada de un plan sociocomunitario de acompañamiento "muy potente".

En concreto, el artículo 12 de la ordenanza de civismo propone prohibir vestimenta que oculte el rostro en espacios públicos para garantizar "la interacción social en los términos habituales y propios de una sociedad libre y democrática".

La prohibición "no rige en lugares de culto" ni en espacios en los que sea normal o habitual ir con el rostro cubierto por costumbres sociales aceptados o cuando se ejerce un derecho fundamental, según la Paeria.

DEJAR DE USAR A LAS MUJERES

Preguntado por si su propuesta se parece a la que planteó el exalcalde de Lleida del PSC, Àngel Ros, y que el Tribunal Supremo tumbó, Larrosa ha respondido que la propuesta de Ros tenía como "trasfondo" temas vinculados con la seguridad y la identificación de personas.

"Nosotros hablamos de derechos fundamentales y de los derechos de las mujeres. Creemos que las mujeres que llevan esta vestimenta lo hacen de forma obligada", y ha dicho que es el momento de que las religiones dejen de utilizar a las mujeres.

Sobre las palabras de la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha pedido un debate "sosegado" y pedagogía sobre el uso del velo integral, Larrosa ha afirmado que respeta estas afirmaciones.

HUMILLA A LAS MUJERES

Ha añadido que él cree que la "vestimenta que se utiliza no tiene nada que ver con derechos religiosos", porque si fuera así toda la comunidad musulmana de Lleida iría vestida con la cara tapada, y ha asegurado que ha recibido mensajes de apoyo por su propuesta.

"La posición del gobierno municipal es que el burka y otras vestimentas humillan a las mujeres", ha insistido Larrosa, que ha explicado que la Paeria no tiene censado cuántas mujeres usan el burka en la ciudad.

Preguntado por si ha hablado sobre esta cuestión con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dicho que no, pero que sí que ha "intercambiado opiniones" con representantes del Govern, que asegura que respetan la propuesta de su gobierno municipal.

Larrosa también ha subrayado que la propuesta que hacen en Lleida no se aleja de las posiciones feministas del PSC.