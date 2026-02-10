Larrosa (Lleida) pide al Govern "recuperar" los cuatro Avant diarios entre Lleida y Barcelona

Un trabajador en la Estación de Sants en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

LLEIDA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha pedido al Govern de la Generalitat que "recupere las cuatro frecuencias de Avant entre Lleida y Barcelona suprimidas esta semana", en declaraciones recogidas por el consistorio este martes en un comunicado.

Larrosa ha recordado que estos trayectos, que se pusieron en marcha a finales de enero para hacer frente a la crisis ferroviaria por los diferentes cortes en la red de trenes, "estaban pensados para mantenerse de forma permanente una vez se recuperara la normalidad".

"Mantener las frecuencias de trenes Avant entre Lleida, Tarragona y Barcelona es una oportunidad de oro para ofrecer nuevos servicios para la ciudadanía y para ganar en competitividad económica y social", ha añadido el alcalde.