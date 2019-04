Laura Borràs (JxCat) critica a Pedro Sánchez su "oda al bloqueo" y se erige como voto útil

Publicado 01/04/2019 13:54:24 CET

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de JxCat a las generales, Laura Borràs, ha criticado este lunes la "oda al bloqueo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al rechazar las demandas del soberanismo, y ha erigido su lista como el voto útil para Catalunya.

"Ayer vino Sánchez y en su desembarco hizo una oda al bloqueo general: no a la autodeterminación, no a la independencia y no a Quim Torra. En Madrid intentaremos convertir estos 'no' en 'sí'. Los 'no' del PSOE van a ser nuestros 'sí", ha dicho en rueda de prensa con la también candidata de JxCat y vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras.

Borràs ha defendido que JxCat representa una amplia centralidad de la población catalana "que por mayoría quiere soluciones políticas a un conflicto político, y esto en democracia se soluciona en las urnas, votando".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)