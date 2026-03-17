Lea Ypi publica 'Indignidad': "La dignidad tiene un componente interior que no puede quitar nadie"

La politóloga, filósofa y escritora albanesa, Lea Ypi, durante la presentación de su libro ‘Indignidad’, a 17 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La escritora y politóloga albanesa Lea Ypi acaba de publicar la novela 'Indignidad', un libro en el que novela su pasado familiar a través de la figura de su abuela y con el que construye un friso de la historia de la primera mitad del siglo XX: "La dignidad tiene un componente interior que no puede quitar nadie. Eso nos salva".

'Indignidad', publicada en castellano por Anagrama y en catalán por Angle Editorial, parte de la aparición en redes sociales de una fotografía de los abuelos de la escritora, en su luna de miel en los Alpes italiano tomada en 1941, que se volvió viral y que desató una avalancha de acusaciones sobre el pasado de los protagonistas.

El libro novela la historia de su abuela, desde la caída del Imperio otomano, la creación de la Grecia y la Albania modernas, la crisis financiera mundial, los horrores de la Segunda Guerra Mundial y los albores del comunismo en los Balcanes, y en la que la autora ha buceado en archivos albaneses y griegos.

La autora ha explicado que tuvo cierto miedo al comenzar a investigar el pasado familiar en los archivos y que por ello optó por acreditarse como investigadora y no familiar porque quería tener "distancia" con la historia.

Lea Ypi (Tirana, 1979) ha subrayado que, además de ese origen en esa fotografía familiar, ha querido hacer una reflexión sobre la libertad y la dignidad y "cómo se puede defender una persona que ya no está" y una reivindicación y defensa del legado.

Ha explicado que la palabra 'indignidad' solo aparece dos veces en todo el libro --en su título y la frase final-- pero que está presente todo el rato, mientras que 'dignidad' es una "búsqueda permanente y un debate filosófico" a la que hace falta nombrar.

PARALELISMOS

La escritora, que también ha publicado el breve ensayo político 'Fronteras de clase', ha afirmado que en esta inmersión en el pasado de la Europa de los años 20 y 30 ha podido constatar que las crisis actuales "son bastante parecidas" a las de esos años, con temas que se repiten como el estado nación, las fronteras, las guerras comerciales o el rearme.

Ha afirmado que la pregunta de quién es cada uno o a quién se pertenece es igual de vigente que hace un siglo, ya que el surgimiento de los estado nación surgen los nacionalismos y la búsqueda de la grandeza: "Es bastante parecido a lo que estamos viviendo y al proceso de rearme actual", ha subrayado la autora.

Preguntada por si cuando escribía el libro temía que llegara en un momento como el actual, ha subrayado que lamentablemente sí y ha considerado que lo que se puede ver hoy en día es "cómo se gestó la Segunda Guerra Mundial", ante lo que quiere dar un mensaje de esperanza de que la historia no tiene por qué ser un desastre.

Ha subrayado que la dignidad "tiene un componente interior que no puede quitar nadie" y que sin él no se podría resistir, pero que en ocasiones ésta no basta y necesita de artefactos jurídicos como las constituciones o la Declaración de los Derechos Humanos.

Sin embargo, se ha preguntado qué ocurre cuando la legalidad internacional se ve alterada por acontecimientos políticos y un presidente, como Donald Trump, la ignora y pone todo en la demostración de poder: "Es básico que tengamos acceso a esta dignidad interior".

SIN "PROYECTO PROGRESISTA" EN EUROPA

Ha subrayado que el capitalismo no es una economía basada en valores o derechos humanos, pero que tras la caída de la URSS se creó una corriente de que no existe otra alternativa a este sistema y los partidos socialdemócratas empezaron a abandonar sus postulados críticos: "La tendencia de las izquierdas es de ir acercándose a la derecha y comprar el marco mental".

En ese sentido, ha afirmado que Europa está sumida ahora en un debate sobre la defensa, la seguridad y el refuerza de fronteras por parte de la derecha y la creen en una Europa que no fue de la izquierda, y ha lamentado que no ve "un proyecto progresista" que haga frente a lo que ha definido como una operación para alejar sobre hacia dónde va la Unión Europa y centrarlo en la defensa.

La autora participa este martes en un ciclo de debates del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) con la charla 'Desigualdad y ciudadanía', junto al filósofo Josep Ramoneda.