León XIV bendice la Torre de Jesús de la Sagrada Familia alternando catalán y castellano

Detalle de la Torre de Jesucristo. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El papa León XIV ha bendecido este miércoles la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia de Barcelona desde el punto central de la herradura de la fachada del Nacimiento alternando catalán y castellano.

El Papa, que ha alternado el catalán con el castellano en su visita apostólica a Catalunya, lo ha repetido en el acto litúrgico de la bendición de la Torre de Jesús con la parte inicial y final en catalán.

"Con corazón agradecido, demos alabanza a Dios, inaugurando la nueva torre de esta basílica en el centenario de la muerte del venerable Antoni Gaudí, 'el arquitecto de Dios', dedicada a nuestro Señor Jesucristo y coronada por la cruz, misterio de misericordia y de salvación", ha comenzado el Papa.

Ha pedido que los fieles al dirigir la mirada la cruz que corona la basílica "alcancen los frutos de la salvación y den testimonio de la alegría que, desde este árbol de la vida, ha llegado al mundo entero".

La basílica de la Sagrada Familia cuenta con 18 torres, 12 campanarios dedicados a los apóstoles -de los que quedan por construir los de la Gloria-- y 6 cimborrios centrales, la torre de María, las de los cuatro evangelistas y la de Jesucristo, culminada este año con la colocación de la cruz y con 172,5 metros de altura.