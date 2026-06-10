León XIV descubre una placa conmemorativa de su visita a la Sagrada Familia

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El papa León XIV ha descubierto una placa conmemorativa en catalán en la fachada del Nacimiento de su visita a la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona para bendecir e inaugurar la Torre de Jesucristo.

"10 juny 2026. A la glòria i lloança de Déu, en record del pas de S.S. el Papa Lleó XIV, que va beneir la torre de Jesucrist en el dia de la seva inauguració en el centenari de la mort d'Antoni Gaudí", rezaba la placa en catalán.

En castellano: "10 junio 2026. A la gloria y alabanza de Dios, en recuerdo del paso de S.S. el Papa León XIV, que bendijo la torre de Jesucristo en el día de su inauguración en el centenario de la muerte de Antonio Gaudí".

Esta placa se suma a las de las visitas de Juan Pablo II y a la de Benedicto XVI, que también visitaron la basílica proyectada por el arquitecto Gaudí.

La placa situada en el portal de la Esperanza, en la fachada del Nacimiento, recuerda la visita de Juan Pablo II en 1982, y otra en el interior conmemora la dedicación de la basílica por parte de Benedicto XVI en 2010.