León XIV destaca el "esfuerzo y dedicación" de las entidades diocesanas de caridad y asistencia

El Papa León XIV (c) junto al arzobispo de Barcelona, Juan José Omella (i), mantiene un encuentro eclesial con las entidades de caridad y asistencia diocesana en la Iglesia de San Agustín, ubicada en el barrio de El Raval (Barcelona) - David Zorrakino/Europa Press/Pool - Europa Press

BARCELONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha destacado este miércoles el "esfuerzo y dedicación" de las entidades diocesanas de caridad y asistencia, que asegura que trabajan con la conciencia de que la persona está en el centro de atención de la Iglesia y de que la caridad es el mayor mandamiento social.

Lo ha dicho en su intervención en el encuentro con entidades de la caridad y asistencia diocesanas en la iglesia de Sant Agustí de Barcelona, en el Raval, ante unas 400 personas, a las que ha animado a ser "testimonios creíbles de la esperanza cristiana".

LA CARTA DE RENZO

El Papa ha respondido en su discurso a las dudas de Renzo, de 6 años, que le ha leído una carta en la que ha preguntado al Pontífice si le gusta el fútbol; si de pequeño quería ser Papa y por las preocupación de sus padres por dificultades económicas.

"¿Por qué hay gente que le pasa cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? Nadie los ve, nadie los ayuda. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Dios quiere que haya pobres y ricos? ¿Por qué hay tantos abuelos solos? ¿Hay que perdonar siempre?", ha preguntado el niño.

ATENDER LAS "HERIDAS Y NECESIDADES"

El Papa ha asegurado que cada comunidad eclesial diocesana está llamada a acercarse a las "heridas y necesidades" de los más pequeños y vulnerables según sus propias posibilidades y capacidades, con discreción, delicadeza y perseverancia.

León XVI ha añadido que la caridad evangélica da forma e identidad a la vida personal y comunitaria de todo cristiano, sobre todo en los tiempos actuales, "en los que parece haberse perdido el sentido de la dignidad sagrada del ser humano".

LA IMPORTANCIA DE LOS ABUELOS

En respuesta a Renzo, el Pontífice también ha señalado la importancia de los abuelos en las familias y su papel cuidando a los nietos cuando los padres van a trabajar: "Con ayuda y con dedicación, ayudan a los niños a conocer el amor a Dios y al prójimo".

Ha llamado a corresponder al amor de los abuelos con más amor y acompañarles en la vejez igual que ellos cuidaron en su momento de los demás, y ha pedido no normalizar "la soledad y el abandono" en la vida de los mayores.

"Tengamos nuestro corazón abierto a todos ellos; y aunque no sean nuestros abuelos, no permitamos que se sientan solos ni desprotegidos. Si no queremos la soledad para nosotros, tampoco debemos permitirla a los demás", ha dicho.

SOBRE SER PAPA

Sobre si de pequeño quería ser Papa, ha dicho que no: "No quería ser Papa ni de joven ni de viejo, pero cuando el Señor llama...", ha ironizado.

Ha añadido que con el tiempo fue descubriendo que Jesús le llamaba a ser sacerdote y que ese camino "pasaba por la orden de San Agustín", y que cree que es más importante preguntarse si se quiere ser amigo de Jesús que plantearse cualquier otra cosa.

OMELLA

El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha dado la bienvenida al Papa a la iglesia de Sant Agustí, punto de reunión de la parroquia filipina (que ha recibido un aplauso), y le ha explicado que, adosada a la iglesia, vive la Comunidad de Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta.

Ha destacado la presencia de entidades que trabajan en el ámbito caritativo de la archidiócesis de Barcelona, y ha afirmado que la caridad es "la expresión concreta de amor cristiano en el cuidado de los más pobres, necesitados y excluidos" de la sociedad.

"Cuente con nosotros para seguir protegiendo la dignidad de toda personas humana y descubriendo el rostro de Jesucristo presente en cada uno de nuestros hermanos más vulnerables", ha concluido Omella.

ASISTENTES

Al acto han acudido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente del Parlament, Josep Rull; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; y los ministros Óscar Puente (Transportes) y Ana Redondo (Igualdad).

También estaban los consellers Ramon Espadaler (Justicia) y Mònica Martínez Bravo (Derechos Sociales); el rector de la parroquia Faustin John Mlelwa, y la síndica de Greuges de Cataluna, Esther Giménez-Salinas, entre otros.