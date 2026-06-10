León XIV llega a la Sagrada Família, donde bendecirá la Torre de Jesús y oficiará una misa

El Papa León XIV mantiene un encuentro eclesial con las entidades de caridad y asistencia diocesana en la Iglesia de San Agustín en Barcelona - David Zorrakino/Europa Press/Pool - Europa Press

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha llegado este miércoles sobre las 19.15 horas a la Sagrada Família de Barcelona, donde oficiará una misa por el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí y bendecirá la Torre de Jesús.

Miles de fieles han recibido al Pontífice con banderas del Vaticano, pancartas y cánticos tras un recorrido en 'papamóvil' de cerca de un kilómetro que se ha iniciado en el cruce de paseo de Gràcia y la avenida Diagonal, ha pasado por la calle Rosselló y ha llegado a la Sagrada Familia tras girar en la calle Sardenya.

Este será el último acto público de Robert Prevost en la capital catalana después de visitar la Catedral, el Estadi Olímpic Lluís Companys, la abadía de Montserrat, el Centre Penitenciari Brians 1 y la parroquia de Sant Agustí, y abandonará Barcelona este jueves para iniciar la última etapa de su viaje apostólico a España, en las Islas Canarias.