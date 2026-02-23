La leridana Cristina Fransi, finalista de los Premios +50 Emprende de Fundación Endesa

Mosaico de las doce personas finalistas de la la VII edición de los Premios +50 Emprende. - ENDESA

LLEIDA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jurado de la VII edición de los Premios +50 Emprende, que buscan visibilizar y apoyar el talento emprendedor de profesionales mayores de 50 años, ha seleccionado a los 12 finalistas de la última edición, entre los que se encuentra la emprendedora de Lleida Cristina Fransi a través de su propuesta BioseGen, informa Endesa este lunes en un comunicado.

El proyecto la emprendedora de 58 años impulsa la prevención de enfermedades a través de un modelo personalizado basado en la estratificación de riesgos con un enfoque multiómico, que integra la información genética con otros biomarcadores, y que permiten comprender el perfil biológico de cada persona.

El objetivo pasa por anticiparse a las enfermedades, mejorar la calidad de vida y apoyar la toma de decisiones clínicas, incluyendo la personalización de los tratamientos cuando sea necesario.

Fransi forma parte del grupo de finalistas procedentes de toda España de esta edición de los galardones impulsados por SAVIA --el proyecto de Fundación Endesa en colaboración con Fundación Máshumano, y la productora 02:59 Films--, que este año ha contado con la participación de 630 emprendedores, un 30% más que el año pasado, y más de 200 iniciativas presentadas.

La entrega de premios se celebrará en la sede de Endesa en Madrid, en la que los finalistas presentarán sus proyectos ante el jurado y se repartirán hasta 33.000 euros de premios en metálico para la categoría general y la verde: 10.000 euros para el primer finalista, 5.000 euros para el segundo y 1.500 euros para el tercero.