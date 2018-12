Leticia Dolera lamenta que la polémica con Clotet se haya usado para desacreditar el feminismo

Actualizado 05/12/2018 13:29:42 CET

La directora y actriz Leticia Dolera ha hecho público este miércoles un comunicado en el que explica su decisión de no contratar a la actriz Aina Clotet para un papel en su serie 'Déjate Llevar' por estar embarazada.

Dolera ha lamentado que se haya utilizado la polémica para "tratar de desacreditar al movimiento feminista" o para cuestionar su compromiso de varios años con el mismo.

Clotet lamentó haber sido despedida tras anunciar al equipo de rodaje que estaba embarazada y pedir que se buscara alguna vía para que no afectara a la serie, aún por estrenar, como ocultar su embarazo con planos o con cambios de guión.

En un comunicado difundido en redes sociales dos semanas después de hacerse pública la denuncia de Clotet, Dolera ha reconocido la falta de entendimiento con la actriz y ha lamentado "no haber sabido acompañar mejor a Aina como ella necesitaba", lo que ha llevado a "una situación de tensión y exposición pública".

No obstante, la directora de la serie ha justificado la decisión de no contratar a la actriz "al no encajar en el perfil del personaje protagonista para el que fue seleccionada en un primer momento".

Según ha indicado, el equipo de la producción valoró durante dos semanas las razones por las cuales, aunque les "doliera", Aina Clotet "no podía encarnar el personaje", después de que en el mes de junio se le comunicara que había sido "seleccionada" para uno de los papeles protagonistas.

En su comunicado, Dolera ha justificado la demora de dos semanas en su respuesta al comunicado de Clotet en el hecho de encontrarse en la recta final del rodaje de la serie y ha reconocido que han sido "días duros" para ella y su familia, al tiempo que ha lamentado que "haya habido tantas voces opinando sobre el tema sin conocer los pormenores del proyecto".

"EMBARAZO TOTALMENTE OPUESTO AL PERSONAJE"

La productora ha explicado que el personaje de Cristina, para el que fue seleccionada Clotet, es una mujer "que toma la píldora anticonceptiva porque no quiere quedarse embarazada (...), tiene varias escenas de sexo y muestra su cuerpo desnudo en varias ocasiones".

Según Dolera la profesión de interprete "conlleva una relación muy concreta con el cuerpo" y aunque reconoce que "hay muchos ejemplos de transformaciones físicas de actores o actrices para interpretar determinados personajes", en este caso "un embarazo era algo totalmente opuesto al personaje de Cristina".

Asimismo, según Dolera, el "estilo visual y narrativo de la serie, buscando el realismo" impedía "utilizar una doble de cuerpo", ni tampoco se "podía recurrir a Los planos cortos solo en las escenas de una de las tres protagonistas".

Igualmente, la directora de 'Déjate Llevar' considera que "no era posible un plan alternativo de rodaje", al realizarse en 62 localizaciones naturales, con 94 actrices y actores. "Adaptar, mover y encajar el plan de rodaje de las escenas de una actriz no era factible. Malograba el trabajo ya realizado del equipo de arte y producción, e implicaba la no contratación de cuatro actores ya confirmados". Asimismo, Dolera niega que se pudiera adelantar todo el rodaje, ya que "se estaba en un calendario muy ajustado".

Sobre la explicación de que Clotet puso a disposición su sueldo para cubrir los costes de post-producción para borrar su barriga de embarazada, Dolera ha apuntado que "la productora no se lo planteó porque no le parecía ético (ni legal) que una actriz trabajase sin cobrar en este proyecto".

Tampoco podía la productora, según Dolera, ofrecerle a Clotet, otro papel protagonista, "pero sí un personaje mucho más corto" con "algunas secuencias que prefirió no hacer".

Dolera ha reconocido, no obstante, "un error de comunicación" y pide disculpas a Aina Clotet por no comunicarle que se había puesto en marcha un casting alternativo antes de confirmarle que iban a prescindir de sus servicios. "Entiendo la tristeza que esta noticia le causó y me hago cargo de su decepción", ha indicado.

La actriz y directora ha defendido, en cualquier caso, su gestión en la serie en la que "se han tomado muchas decisiones feministas tanto a nivel de contenido como en la composición del equipo", y ha asegurado "tener claro que no se puede discriminar a ninguna mujer por una cuestión de género y/o embarazo"

Y, en este sentido, ha recordado que "en esta producción ha habido cinco mujeres embarazadas. Dos de ellas son actrices que aparecen en la serie estando embarazadas de cinco y ocho meses. Otras dos de estas cinco mujeres fueron contratadas estando su embarazo ya avanzado, sabiendo que tendrían a su bebé en mitad de la producción y asumiendo la contratación de otras dos personas para sustituirlas", apuntando que "el sobrecoste que ello implicaba no fue nunca un problema".

La máxima responsable de 'Déjate Llevar' concluye su comunicado invitando a una reflexión "colectiva, constructiva, rigurosa y valiente entre profesionales del sector sobre cómo la maternidad afecta a todas las mujeres de la industria" que en muchas ocasiones "no tienen contrato fijo y se encuentran en situación de vulnerabilidad". En esta dirección, ha apuntado la oportunidad de "abrir un diálogo con las aseguradoras respeto a las dificultades para asegurar a actrices embarazadas".

Y, con este objetivo, insta a decidir "colectivamente hacia dónde" se quiere caminar en un diálogo junto con colectivos como el Sindicato de Actores o la Unión de Cineasta, entre otros.