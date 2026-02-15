Se levanta la prohibición de circulación a camiones de más de 7,5 toneladas en la AP-7 en Tarragona

Vehículos circulan por la AP-7 (archivo). - Kike Rincón - Europa Press

TARRAGONA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los camiones de más de 7,5 toneladas pueden volver a circular por la AP-7, en su tramo entre L'Arboç y Ulldecona (Tarragona) desde este domingo por la mañana, después de que el Servei Català de Trànsit haya levantado la restricción que se impuso este sábado antes las fuertes rachas de viento.

Así lo ha informado Protecció Civil, que añade que la AP-7 sigue cortada entre Vandellòs y l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) en sentido norte este domingo, después de que este sábado volcara un camión en la vía.

Los desvíos se realizan por la salida 297 en L'Ametlla de Mar en sentido norte hacia la N-340, y están previstos trabajos para la retirada del camión a lo largo de este domingo.