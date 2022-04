L'Hospitalet (Barcelona) impulsa una campaña contra el "mal uso" de los patinetes eléctricos

BARCELONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha puesto en marcha un plan de acción para "plantar cara al mal uso" de los vehículos de movilidad personal (VMP) por parte de algunos usuarios y fomentar el conocimiento de la normativa que afecta a los patinetes eléctricos.

En un comunicado este lunes, el consistorio ha explicado que realizarán la campaña en tres fases cada mes en un barrio de la ciudad, y han empezado por el de Collblanc - La Torrassa.

La primera es una intervención informativa sobre la normativa de uso del VMP; la segunda fase es de sensibilización sobre el "buen uso" del patinete eléctrico, y en tercera instancia, la Guardia Urbana denunciará el incumplimiento de la normativa con multas de entre 100 y 1.000 euros.

Esta campaña es la primera actuación en el marco de la Alianza por la convivencia, una propuesta de la alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín, durante la jornada de trabajo con motivo del primer aniversario del Pacto de ciudad.

En 2021, la ciudad ha registrado 183 accidentes con patinetes eléctricos implicados, los agentes cívicos han detectado más de 5.000 conductas incorrectas y la Guardia Urbana ha interpuesto 1.505 multas, frente a las 750 de 2020.

Las infracciones más habituales son las relacionadas con circular por lugares no permitidos, como aceras o zonas de peatones, o hacerlo en dirección contraria; no respetar el semáforo en rojo; transportar pasajeros en el vehículo; no obedecer a las señales de prohibición o restricción; conducir de forma negligente, y utilizar auriculares o dispositivos de telefonía móvil.