L'Hospitalet (Barcelona) suspende la concesión de licencias para nuevos hoteles durante un año

Archivo - El nuevo alcalde de L'Hospitalet de Llobregat, David Quirós - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha suspendido la concesión de licencias de obras y actividades para la construcción de nuevos hoteles y apartahoteles en la ciudad durante este año 2025.

La decisión la ha tomado este jueves la Junta de Gobierno Local y afecta a todo el municipio excepto al sur de la C-31, regulada por el plan urbanístico Biopol-Granvia para el soterramiento de la vía, indica el consistorio en un comunicado.

El objetivo de la moratoria es ganar tiempo para analizar la situación actual de los alojamientos turísticos en la ciudad, evaluar su impacto urbanístico, económico y social y estudiar cómo adecuar el nuevo marco normativo y regular la concesión de licencias.

El acuerdo se suma al anunciado en noviembre por el consistorio para extinguir las licencias de pisos turísticos a partir de 2028, y al de prorrogar 1 año la suspensión de viviendas y apartamentos de uso turístico, además de los albergues de juventud.

Según los últimos datos de la Generalitat, L'Hospitalet cuenta con 522 viviendas turísticas registradas, situadas sobre todo en los barrios de Collblanc, la Torrassa y Santa Eulàlia, que el consistorio espera ganar como nuevas viviendas de uso normal.