Libertad con cautelares para la detenida en Figueres (Girona) por presuntamente estafar 2 millones

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un juez de Figueres (Girona) ha dejado en libertad con medidas cautelares a la detenida este miércoles por presuntamente estafar más de 2 millones de euros a 400 víctimas mediante la venta de viajes fraudulentos a través de una agencia.

En el auto consultado por Europa Press, la plaza 5 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Figueres, en funciones de guardia, ha acordado la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio, la comparecencia en el juzgado y el embargo preventivo de 2 millones de euros para la detenida, a la que se atribuye un delito de estafa agravada.

El juez considera que existen "indicios de una actividad presuntamente defraudatoria que afecta a un elevado número de clientes y a grandes cantidades de dinero" y que el análisis bancario relaciona los cobros por viajes con reservas que no habrían sido realizadas y con la utilización de estos fondos a otras finalidades.

REACCIÓN DE ACAVE

Por su parte, la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas ha manifestado, a través de un comunicado recogido por Europa Press, que "la empresa investigada no cumplía los requisitos legales exigidos para operar como agencia de viajes" y que, por lo tanto, ejercía esta actividad de manera irregular.

La asociación recuerda que las agencias de viajes que operan legalmente están sujetas a una normativa específica y que, entre estos requisitos, figura la obligación de disponer de garantías que permitan responder ante situaciones de insolvencia y asegurar el reembolso de pagos efectuados.

Por eso, recuerdan a los consumidores la importancia de comprobar, antes de contratar un viaje, que se trate de una empresa que cumpla con todos los requisitos legales exigidos, sobre todo ante ofertas o precios "excepcionamlmente" atractivos.