Libertad vigilada para las dos menores detenidas por presuntamente promover saqueos en Barcelona

Disturbios en el centro de la ciudad, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plaza 4 de la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Barcelona, en funciones de guardia, ha acordado la libertad vigilada para las dos menores detenidas en Barcelona por presuntamente promover actos violentos y saqueos el 24 de octubre en canales comunicativos vinculados a Blocus, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado este martes.

Según informaron los Mossos d'Esquadra en un apunte en X recogido por Europa Press el lunes, a las menores, de 14 y 17 años, se les relaciona con presuntos delitos de desórdenes públicos agravados por pillaje en una investigación con la Policía Nacional.

Por su parte, según informó la Policía Nacional en un comunicado, las detenidas eran administradoras de diferentes grupos creados para "facilitar la coordinación" de los participantes en los disturbios del 24 de octubre, que se saldaron con más de 130 detenidos.

El acceso a estos grupos se habría promovido con carteles difundidos en redes sociales que, a su vez, incorporaban un sistema de acceso a los canales desde los que se "dinamizaban y dirigían" los disturbios y saqueos.

Por todo ello, los investigadores sostienen que las detenidas habrían "participado activamente" en la dinamización del grupo.