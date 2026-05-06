Los librerros facturaron 26,7 millones por Sant Jordi y el 54,7% de los libros vendidos fue en catalán

Colas de gente esperando a firmar libros en plaza de Catalunya durante el día de Sant Jordi, a 23 de abril de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La semana de Sant Jordi facturó 26,7 millones de euros, una cifra superior a los 26,1 millones del año anterior, y el 54,7% de los libros vendidos fue en catalán, según el balance de la Cambra del Llibre.

Se vendieron 2 millones de ejemplares, correspondientes a 71.000 títulos diferentes, lo que a juicio de la Cambra, evidencia el "talento creativo, la potencia editorial y la extensión de la red librera de Catalunya", informa este miércoles en un comunicado.

Por géneros, la ficción representa el 37,1% de los libros vendidos en Sant Jordi, seguida de la literatura infantil y juvenil, con el 29%, la no ficción, con el 22,3%, y el cómic, con el 11,6%.

Del total de libros vendidos, el 54,7% de los ejemplares vendidos fue en catalán y el 45,3% restante en castellano: por géneros, el 71,1% de lo vendido ha sido en catalán, en ficción el 50,7% en catalán, en no ficción el 49,5% en catalán y en cómic el 36%.

Por provincias, en Barcelona el catalán ha representado el 52,8% de los libros vendidos, en Girona el 65,8%, en Lleida el 60,3% y en Tarragona el 53,2%.

CAMBIOS EN LA LISTA DE LOS MÁS VENDIDOS

Como libros más vendidos en ficción se ha confirmado a 'La intriga del funeral inconveniente' (Seix Barral) de Eduardo Mendoza como el más vendido, pero 'La ciudad de las luces muertas' (Destino) de David Uclés ha pasado del quinto al segundo lugar.

En ficción en catalán, la más vendida fue 'Crispetes de mitjanit' (La Campana) de Regina Rodríguez Sirvent, en una clasificación en la que ahora irrumpe como tercer libro más vendido 'Després del naufragi' (Univers) de Albert Sánchez Piñol.