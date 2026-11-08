El libro 'Acompañar desde el corazón' aborda el acompañamiento espiritual "que no dirige ni impone"

Cubierta del libro - ALBADA EDITORIAL

BARCELONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Jordi Pujol Soler acaba de publicar 'Acompañar desde el corazón. Vulnerabilidad, discernimiento y esperanza' (Albada Editorial), un ensayo publicado en español y también en catalán, que aborda el acompañamiento "que no dirige ni impone" estando junto al otro en su camino espiritual.

El sacerdote, jurista y teólogo moral parte de su trayectoria académica y pastoral para reflexionar sobre la ética, el acompañamiento y las relaciones de autoridad en el ámbito eclesial.

Acompañar "no es dirigir, no es aconsejar, resolver ni decirle al otro qué camino tiene que tomar. Acompañar es andar a su lado", según el autor, que narra situaciones concretas para explicar la escucha, la libertad, el discernimiento, los límites y la vulnerabilidad.

El ensayo empieza explicando por qué acompañar y sigue abordando la actitud interior del acompañante, la relación asimétrica de acompañante y acompañado, las "formas sutiles de abuso espiritual que se pueden dar incluso con buena intención", el protagonismo del Espíritu Santo, orientaciones concretas para diversos perfiles humanos, el acompañamiento a víctimas de abusos, los límites del acompañante y lo que se denomina pedagogía de la esperanza.

Jordi Pujol Soler (Barcelona 1975) es licenciado en Derecho por la Universitat Autònoma de Barcelona y doctor en Teología Moral por la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma, en la cual es profesor de Ética y Derecho de la Comunicación, además de ser consultor sobre transparencia para instituciones de la Iglesia.