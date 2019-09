Un libro resigue la relación entre Gainsbourg y Dalí para mostrar las "luces y sombras" de ambos

Publicado 13/09/2019 12:08:16 CET

El periodista Pere Francesch humaniza a los dos "provocadores" en 'Gainsbourg i Dalí, moi non plus'

El periodista Pere Francesch resigue la relación personal entre el cantante francés Serge Gainsbourg y el pintor catalán Salvador Dalí en el libro 'Gainsbourg i Dalí, moi non plus' (Edicions Cal·lígraf), a partir de una investigación sobre sus encuentros que le ha llevado a descubrir las "luces y sombras" de ambos artistas.

En una rueda de prensa este viernes, en el marco de La Setmana del Llibre en Català, Francesch ha explicado: "Es una carta de amor a Serge Gainsbourg y Salvador Dalí, y una carta de amor también a la música y el arte de estos dos artistas, dos de los más grandes provocadores del siglo XX".

"Ellos eran dos grandes tímidos que, para vencer la timidez, se tuvieron que poner unas máscaras. Las llevaron toda la vida y creo que tuvieron que pagar un precio muy alto", y todo el éxito que alcanzaron les pasó factura en su final de vida, muy trágico en ambos porque estuvieron marcados por la soledad, y los dos también comparten temas artísticos como el erotismo, la sensualidad, lo escatológico, el surrealismo y la provocación.

En el libro, ha tratado de humanizarlos y, a la vez, ser crítico con sus figuras: "Cuando inicié el libro llevaba la máscara del 'fan", que tuvo que quitarse para poder mostrar la luz y la oscuridad de ambos, y ha reflexionado que cuando se es crítico con alguien, pero se sigue a su lado y admirándolo, es porque se le ve en su complejidad.

El editor Ramon Moreno ha explicado que el libro ofrece "una mirada diferente de personajes que permiten muchas miradas", y ha observado que no se ha abordado mucho la figura del cantante desde Catalunya, mientras que Francesch ha ahondado en su relación con Dalí con un tono ameno y periodístico que se aleja del academicismo, aunque con rigor, y en ocasiones se acerca a la novela.

El periodista empezó a trabajar en el libro a raíz de un disco de Gainsbourg que descubrió y no podía dejar de escuchar, y esta obsesión le llevó a profundizar en la vida del francés y viajar a París cuando se cumplían 20 años de su muerte, y posteriormente descubrió que ambos tuvieron una relación.

JANE BIRKIN Y EL EXSECRETARIO DE DALÍ

El libro narra la investigación periodística que hizo el autor, buscando y reconstruyendo los encuentros entre ambos, entrevistando a personas de su entorno: "Era interesante hacerlo en primera persona para intentar que el lector pueda ir conmigo, caminando y descubriendo las cosas que voy conociendo, y no conociendo las que no voy conociendo".

Esta investigación le llevó a descubrir sorpresas como que ambos estuvieron a punto de hacer una colaboración, probablemente un híbrido entre canción y danza, como le explicó tras encontrarse en una rueda de prensa el exsecretario de Dalí, Enric Sabater.

También le ocurrieron casualidades como que logró que Jane Birkin aceptara una entrevista el mismo año en el que acudiría a Barcelona con el Primavera Sound, o que el día en que acababa el libro, cuando se encontraba en una calle parisina ante la puerta del edificio en el que se conocieron el músico y el pintor, apareció una mujer que vivía en el piso en el que cree que se conocieron.

El título del libro es un juego de palabras que emula el 'moi non plus' (yo tampoco, en francés) que dijo Dalí en una conocida frase: 'Picasso es conocido en todos los países del mundo, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco', y años después, Gainsbourg creó su canción más universal, 'Je t'aime moi non plus', sobre lo que Francesch se pregunta si fue una coincidencia, o fue fruto de la influencia.