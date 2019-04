Un libro ya firmado desata confusión y carcajadas en la caseta de Eduardo Mendoza

Publicado 23/04/2019 17:04:50 CET

La confusión y numerosas carcajadas se han apoderado de la caseta del escritor Eduardo Mendoza, que iba recibiendo con amabilidad a los diversos lectores, hasta que una mujer le ha traído, sin saberlo, un ejemplar recién firmado para la sorpresa del autor de 'La ciudad de los prodigios'.

"¿Por qué me trae usted un libro ya firmado?", le ha preguntado el escritor a la lectora de 'El Rey recibe' (Seix Barral), que ha respondido haber comprado el ejemplar en ese preciso momento y se ha escudado de la acusación diciendo: "Es el que me han dado. Es el que me han dado".

Tras detectar la confusión, Mendoza ha estallado en una carcajada, y se ha dirigido a los organizadores de la parada para evitar que un hecho así volviera a suceder en un día feliz, en que ha asegurado haber recibido numerosos piropos de lectores.