El Liceu de Barcelona abre temporada con una simbolista 'La zorrita astuta' de Janácek

Asisten Perelló (CGPJ), Rull y los consellers Dalmau y Hernández

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona ha abierto la noche de este lunes la temporada 2025-2026 con una producción simbolista de la ópera 'La zorrita astuta' de Leos Janácek, bien acogida por el público en su estreno en una propuesta para todos los públicos.

Antes del inicio de la función, el Liceu ha proyectado un mensaje con un deseo de paz para todas las personas y pueblos y señalando el arte y la cultura como "caminos de diálogo y esperanza", mientras la orquesta entonaba 'El cant dels ocells' de Pau Casals.

La ópera, con Elena Tsallagova como la zorrita y Peter Mattei como el guardabosques en los papeles principales, se basa en el relato 'La zorra del oído fino' y versa sobre el ciclo eterno de la naturaleza, a través de una zorrita que es capturada por el guardabosques y escapa luego al bosque buscando su libertad.

Se trata de la segunda vez que el Liceu programa esta ópera de Janácek, siendo la anterior vez la temporada 2001-2002 pero, a diferencia de aquella ocasión, se ha cantado en checo y no en inglés.

La producción de 'La zorrita astuta' de Barrie Kosky, en reposición de Andreas Weirich y que se inicia con una escena de un funeral que no está en el cuento original, muestra una escenografía desnuda en la que unos cortinajes de color plata simbolizan el bosque, mientras que huye de un vestuario en la que los personajes vayan disfrazados: los humanos van vestidos de negro mientras que los animales lo hacen de colores variopintos.

Se trata de una obra de madurez de Janácek en la que trata aspectos que le preocupaban como la relación entre los seres humanos y los animales y el ciclo de la naturaleza con una reflexión filosófica.

La música, como explicó el director musical, Josep Pons, en la presentación de la ópera, se sitúa en los movimientos musicales de principios del siglo XX que beben del folklore local, en este caso el checo, en el ritmo y la acentuación del texto.

La obra ha recibido ocho minutos de ovación por el público asistente del Liceu, siendo los más aplaudidos Josep Pons, que encara esta temporada como la última al frente de la Orquestra del Liceu, la soprano Elena Tsallagova y los niños, compuesto por integrantes del Cor infantil de l'Orfeó Català.

AUTORIDADES ASISTENTES

El estreno de la temporada del Liceu ha contado con la asistencia de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló; el presidente del Parlament, Josep Rull; el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la de Cultura, Sònia Hernández; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret.

También han acudido la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Maria Eugènia Gay; los expresidentes de la Generalitat José Montilla, Artur Mas y Pere Aragonès, así como concejales del Ayuntamiento de Barcelona.

Del ámbito cultural, han asistido al estreno la actriz Karla Sofía Gascón; el director artístico del Teatro Real de Madrid, Joan Matabosch; el presidente de la AADPC, Àlex Casanovas; los diseñadores Josep Abril y Miriam Ponsa; el actor Joan Pera, y los compositores Antoni Ros Marbà y Raquel Sánchez Tomás, entre muchos otros.

La ópera 'La zorrita astuta' se representa en siete funciones hasta el 30 de septiembre --comenzó el sábado con el turno 'Entre generaciones'-- y coincidiendo con ellas el Saló dels Miralls acogerá una exposición de la artista visual Eulàlia Valldosera inspirada en la obra de Janácek.