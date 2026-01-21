El Liceu de Barcelona renueva a Víctor Garcia de Gomar como director artístico hasta 2031

Archivo - El director artístico del Gran Teatre del Liceu, Víctor García de Gomar, posa durante la presentación de la ópera ‘Eugene Onegin’, en el Gran Teatre del Liceu, a 13 de septiembre de 2023, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ejecutiva del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, presidida por Salvador Alemany, ha acordado, a petición del director general, Valentí Oviedo, la renovación del contrato del actual director artístico hasta julio de 2031.

El Liceu ha asegurado que con la renovación de Garcia de Gomar, incorporado al teatro lírico en septiembre de 2019, se reafirma "el éxito y la estabilidad del proyecto artístico vigente", informa este miércoles en un comunicado.

El nuevo periodo coincide con la etapa del nuevo director musical del Liceu, Jonathan Nott, y culmina en el año previsto de inauguración de la segunda sede del teatro, el Liceu Mar.

Con Garcia de Gomar al frente de la dirección artística, el teatro ha vivido momentos significativos como el debut mundial de Lise Davidsen en el rol de Isolda, el 'Concert pel Biocè' concebido por Eugenio Ampudia en plena pandemia y el impulso de producciones internacionales.

Ha sido escenario de estrenos absolutos como 'Alexina B.', de Raquel García-Tomás, 'Benjamin a Portbou', de Antoni Ros-Marbà, de nuevas producciones como 'Lady Macbeth de Mtsensk', de Àlex Ollé y 'Requiem' de Romeo Castellucci y de estrenos en Europa como 'Antony & Cleopatra' de John Adams.