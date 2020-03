El Liceu ofrece diez óperas y espectáculos familiares gratis durante el confinamiento

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona ofrecerá diez óperas y cuatro espectáculos familiares gratis durante el confinamiento, ha informado el teatro lírico en un comunicado este martes.

Bajo el lema 'El Liceu a casa' y con la intención de acercar la ópera, la música y la cultura a la ciudadanía, el Liceu pondrá esta decena de óperas en las plataformas My Opera Player, Youtube, TV3 a la carta y Arte Concert .

La misma plataforma habilitará un estreno de ópera cada día, o bien del Teatro Real o bien del Liceu, entre las que destacan: 'I Capuleti e i Montecchi' de Vincenzo Bellini; 'Macbeth' de Giuseppe Verdi; 'Un ballo in maschera', de Verdi; 'Roméo et Juliette', de Charles Gounod; 'L'italiana in Algeri', de Gioachino Rossini, y 'La gioconda', de Amilcare Ponchielli.