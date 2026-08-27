Licitada por 2,2 millones la adecuación del firme de la N-420 de Pradell a Riudecols (Tarragona)

Mapa de las obras de la N-420 entre Pradell y Riudellots (Tarragona) - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

TARRAGONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 2,2 millones de euros (IVA incluido), las obras de rehabilitación del firme de la carretera N-420, entre los kilómetros 849,6 y 856, en los términos municipales de Pradell de la Teixeta, Duesaigües y Riudecols (Tarragona).

Los trabajos consistirán principalmente en el reciclado en frío de los primeros 9 centímetros del firme actual y el posterior extendido de una nueva capa de rodadura de 5 centímetros de espesor, informa el Ministerio en un comunicado este jueves.

También se realizará la adecuación de los sistemas de contención en el tronco y la restitución de marcas viales y balizamiento que sean necesarios.

Esta actuación se enmarca en el Plan Extraordinario para la mejora de los firmes de la Red de Carreteras del Estado, presentado por el ministro Óscar Puente, con una inversión de 1.629 millones de euros.

El anuncio correspondiente se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).