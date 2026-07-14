Licitado el mantenimiento en Catalunya de 562 kilómetros de carreteras estatales por 144 millones

Trabajos de mantenimiento en una carretera del Estado - MINISTERIO DE TRANSPORTES

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado la conservación y explotación de 562 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado (RCE) en Catalunya por 143,56 millones de euros, informa en un comunicado este artes.

Se han sacado a licitación dos contratos que incluyen cinco lotes para actuar en carreteras de las cuatro provincias, que incluyen el mantenimiento de gran parte del trazado de la AP-7 y la AP-2, además de la B-30 y la reparación de algunas estructuras, con una duración máxima de 5 años y una posible prórroga de 9 meses.

En Barcelona se han licitado dos tramos de la AP-7 y uno de la B-30, así como enlaces entre las dos vías, y en Girona un tramo de la AP-7 y sus enlaces, así como la reparación de firme con percolado en la AP-7 entre los kilómetros 4,2 y 0,5 en la calzada con sentido decreciente.

Para Tarragona se ha licitado la conservación de varias vías, incluyendo un tramo de la AP-7 y otro de la AP-2, y sustituir la valla de cerramiento deteriorada en varios puntos de la AP-2 en el tramo Cabra del Camp - Banyeres del Penedès.

En Lleida se ha licitado un tramo de la AP-2 y la sustitución de valla de cerramiento deteriorada en diversos puntos de la autopista AP-2, dentro del tramo Lleida-Soses.